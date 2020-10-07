川普確診新冠震驚全球　學者揭「元首染疫為一般族群6.44倍」

▲新冠肺炎防疫科學線上直播，各國元首染疫情況。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普確診新冠肺炎震驚全球，台大公衛學院教授陳秀熙今（7）日，包含川普在內，全球總計有10國國家元首染疫，感染比例達到2.9%，相較於一般族群的6.44倍。一般疾病多認為容易影響社經地位較低者，但新冠肺炎對於社經地位高的政治人物仍會影響，主要原因在於社交接觸，而元首染疫可能影響國家政治穩定、決策等，必須高度警戒。

台大公衛學院教授陳秀熙今（7）日舉辦新冠肺炎防疫科學線上直播，以新冠肺炎與流行性感冒雙胞胎流行為主題進行說明，其中也分析國際元首確診情況。

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陳秀熙表示，目前全球政治圈確診染疫人數超過270人，分布不同國家，其中光是美國就有超過140人確診。過去傳染疾病多在社經地位比較低、家戶擁擠容易的環境族群比較容易引起感染，但新冠肺炎的重要特性在於，社經地位高的政治圈人物，會因為社交、短距接觸，造成很重要的感染流行。

▲世界各國政治圈染疫情況。

陳秀熙進一步分析，全球339國當中已經有10國元首出現感染，依照感染時間順序來看，最先為英國首相在3月底感染、4月則有幾內亞總統、俄羅斯總理夫婦確診，接著6月亞美尼亞總理夫婦、宏都拉斯總統夫婦、7月玻利維亞總統、巴西總統夫婦總統、白俄羅斯總統夫婦、9月瓜地馬拉總統，到最近10月份美國總統川普夫婦確診。

以比例來說，陳秀熙說明，各國元首感染比例達到2.9%，但一般族群感染比例則僅有0.45%，換算下來元首感染比例是一般族群的6.44倍；另因為元首年齡層比一般族群高，性別比也不同，調整年齡與性別因素之後，推估感染比例還是可以達到一般族群的2.94倍。

陳秀熙表示，新冠肺炎對全世界威脅超過過去所想像的嚴重，不管從世界感染人數，或者重要元首被感染的程度來看，對新冠肺炎防治必須採取高度警戒；如何保護各國重要領導人物，對於其政治穩定性、決策有效性等，才能給民眾福祉。

▲新冠肺炎防疫科學線上直播。

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