　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鎮暴黑警狠丟7公尺橋　少年「頭下腳上」重摔昏迷！警全見死不救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲智利一名示威少年被警察丟下7公尺高的橋樑 （00:10處）。（影／取自YouTube／Al Jazeera English）

記者張寧倢／綜合報導

智利首都聖地牙哥2日爆發反政府抗議事件，其中一名16歲少年阿拉雅（Anthony Araya）被鎮暴警察扎莫拉（Sebastían Zamora）頭下腳上從橋樑直接扔下去，阿拉雅一動也不動地趴在河床上，現場員警面面相覷，沒有人立即對阿拉雅施救，讓抗議民眾的怒火更盛， 5日又有新一波的示威活動。

▲▼智利2日爆發反政府抗議事件，一名16歲少年被鎮暴警察從橋樑直接扔下去。（圖／路透）

▲被鎮暴警察從橋樑丟下來的阿拉雅。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，阿拉雅當時與一群示威者在街頭奔跑，涉案警官扎莫拉從背後接近，並將他從22英呎（約7公尺）高的橋上扔下去。首席檢察官鍾（Ximena Chong）表示，「警察向少年撲去，抓住並推動他越過橋的欄杆，使他跌落到河床七米多。」

據報導，阿拉雅頭部受到撞擊傷害、手部骨折，趴在充滿碎石的河床上，現場有一群員警站在橋上，卻沒有人在第一時間進行搶救，救護人員感到現場後將他緊急送醫，目前仍在住院治療中。

報導指出，此事件引發抗議者強烈不滿，3日示威者集會遊行要求將涉案警官停職，另有數十人在阿拉雅接受治療的診所外抗議，舉著「他沒有跌倒，他們把他扔了」的標語以譴責警方作為。

▲▼智利2日爆發反政府抗議事件，一名16歲少年被鎮暴警察從橋樑直接扔下去。（圖／路透）

▲阿拉雅頭部受到撞擊，目前仍在住院中。（圖／路透）

據CNN報導，聖地牙哥警察局長蒙拉斯（Enrique Monras）表示，阿拉雅為了躲避警察逮捕在橋上奔跑，失去平衡後才摔倒，當時警方有立即通報急救單位。扎莫拉的律師也在4日的聽證會上抗辯，扎莫拉遵守了執法規定，但這名少年試圖逃跑。

檢察官辦公室則表示，涉案警官扎莫拉「丟棄」受害者，並向檢察官提供虛假證詞。扎莫拉事發隔日即遭拘留，4日透過視訊方式接受法庭審訊，除了停職處分外，也被判處拘役120天，並不得與阿拉雅聯繫。

智利於10月25日舉行是否廢除舊憲法的公投，聖地牙哥各地爆發示威活動，在這場動亂中約有31人死亡，社會也因此產生許多對警察侵犯人權的質疑。

▼智利在公投前爆發反政府抗議事件。（圖／路透）

▲▼智利2日爆發反政府抗議事件，一名16歲少年被鎮暴警察從橋樑直接扔下去。（圖／路透）

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
停別人家騎樓「等我逛完夜市移車」！屋主回家傻了
小鬼追思音樂爆激烈衝突！粉絲騷動怒喊：不公平
獨／男大生請機車行代裝這東西「蛤，這也要收錢」…老闆怒了
快訊／又有機車闖國道！　紅斑馬攔停開罰
快訊／台南殯儀館槍響！　1人遭行刑式爆頭
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「針頭斷在脊椎裡」驚悚岔出5公分！　加拿大婦分娩後16年才發現

川普才剛出院…準備好參加15日辯論！　反對主持人用「靜音裝置」

鎮暴黑警狠丟7公尺橋　少年「頭下腳上」重摔昏迷！警全見死不救

今晚10點！火星最接近地球　肉眼可見「最亮泛紅光點」整夜高掛

洗澡被玩具噴到水　2歲兒變火紅兔眼「眼白恐怖凸出」差點失明！

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

毒蟲兒「裝飾劍」割下母親頭顱…再塞進冰箱！　舉國旗喊：我投降

被25年好友戴綠帽！他用妻子手機引誘小王幽會　爆頭洩憤再焚屍

美FDA提案確保「疫苗緊急授權」嚴格標準　紐時：在白宮卡關

世貿閉門會議　中國指美國禁TikTok、WeChat違反WTO規定

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

「針頭斷在脊椎裡」驚悚岔出5公分！　加拿大婦分娩後16年才發現

川普才剛出院…準備好參加15日辯論！　反對主持人用「靜音裝置」

鎮暴黑警狠丟7公尺橋　少年「頭下腳上」重摔昏迷！警全見死不救

今晚10點！火星最接近地球　肉眼可見「最亮泛紅光點」整夜高掛

洗澡被玩具噴到水　2歲兒變火紅兔眼「眼白恐怖凸出」差點失明！

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

毒蟲兒「裝飾劍」割下母親頭顱…再塞進冰箱！　舉國旗喊：我投降

被25年好友戴綠帽！他用妻子手機引誘小王幽會　爆頭洩憤再焚屍

美FDA提案確保「疫苗緊急授權」嚴格標準　紐時：在白宮卡關

世貿閉門會議　中國指美國禁TikTok、WeChat違反WTO規定

詹皇前隊友要他G4轟60分　波許談昔搭檔提前離場：不會是最後一次

688萬起！BMW「最強休旅」X5 M／X6 M狂暴600匹在台亮相

全聯PX Pay可繳28家卡費、帳單！明年起報電話無法累積福利點

玻璃船屋＋黃金海岸秒飛沖繩！特搜台南新夯點　必訪夢幻水上樂園

朝野通過「台美復交」兩決議案　民進黨：希望國民黨能具體落實

恢復兩年「徵兵制」！沒當滿的回去補…網答案一面倒：當渡假

妻躲進房鎖門　恐怖人夫「雙刀插門+傳訊恐嚇」下場曝

國民黨提案台美復交　陳亭妃：終於知道過去方向是錯的

新台幣狂升...買iPhone 12立馬省3000元？　專家也笑了

蘇貞昌：建設不分藍綠　「但有時候綠執政進度會比較快」

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

國際熱門新聞

印度少年神預測　災難持續到明年

中方代表26國　轟西方國家侵犯人權

影／川普出院了！只待3晚「閃電離開」

零售商流出！　iPhone 12「共5款」2萬起跳

即／川普出院後影片2連發

白宮女發言人確診　2助理也中了

暴力性愛！26歲辣媽只穿裙慘死血泊中

明尼蘇達州湖水驗出新冠病毒　疑游泳汙染

婚禮上吃醋　新娘被新郎當眾打死

日亞航退出日本　彭博：全亞航也快了

法國酒吧供免費Wi-Fi　老闆被捕

賤民女性侵案　印度警：國際陰謀

川普要出院了！　白宮醫曝身體狀況

白宮染疫人數擴大！女發言人宣布確診

更多熱門

相關新聞

泰國千名示威者議會外舉牌抗議

泰國千名示威者議會外舉牌抗議

泰國學運示威活動持續。泰王瑪哈瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）24日攜同蘇堤達王后（Suthida），出席在曼谷詩麗吉拉醫院（Siriraj hospital）的瑪希敦王子日慶祝活動，以紀念他的祖父瑪希敦在醫學教育的貢獻。同時，一群高舉「支持民主」牌子的抗議者正在議會外抗議，要求政府修憲與削弱王權。

洩2000警察個資！駭客響應白俄示威

洩2000警察個資！駭客響應白俄示威

摩洛哥民眾抗議生殖器雕像毀市容

摩洛哥民眾抗議生殖器雕像毀市容

白俄首度10萬人再上街頭　要盧卡申科下台

白俄首度10萬人再上街頭　要盧卡申科下台

疑因財務糾紛電台遭人抗議警到場戒護

疑因財務糾紛電台遭人抗議警到場戒護

關鍵字：

智利抗議鎮暴警察Anthony ArayaSebastían Zamora

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

印度少年神預測　災難持續到明年

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面