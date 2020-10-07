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海關懷疑藏毒！8千元保齡球「暴力鑽2洞」　他怒：查驗沒通知我

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲保齡球被鑿出大洞。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

從國外購買商品時，必須經過海關查驗，有網友從日本購買一顆12磅的保齡球，台灣海關以為裡面藏有毒品，或是違法的商品，沒有通知收件人就直接「暴力硬上」，在球上鑿出兩個大洞，他收到商品後傻眼，此球含運將近8000元，氣得他直呼「要打電話申訴！」

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，日前從日本幫球友購買一顆保齡球，結果在過海關時，台灣海關以為裡面藏有毒品，直接在保齡球上鑽出兩個大洞，確定裡面是沒有違禁品。他事後收到商品時傻眼，「查驗沒通知我，就這樣沒抹油暴力硬上，明天準備打電話申訴了，一顆球含運快八千元，球是圓的無法固定，整個鑽的亂七八糟」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼海關懷疑保齡球藏毒 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

網友們看到照片後也驚呆，「乍看還以為萬聖節到了」、「海關也是有職責所在，或許過去真的有用運送保齡球來做非法之事，只能說前人砍樹後人遭殃囉」、「查菸都沒這麼認真」、「走私菸都沒事了」、「X光看不出來？緝毒犬聞不出來？弄成這樣太誇張」、「它只是1顆球啊，大人」、「直接變二補的球，傻眼」、「要是進口個一萬顆，那不就鑽到往生」。

根據「海關緝私條例」第9條規定，海關為緝私必要，得對進出口貨物實施檢查。經施予之破壞性檢查而查無結果者，對合於國家賠償法規定要件之案件，依同法規定賠償，倘不合於國家賠償法之賠償要件，則仍予適當補償。

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