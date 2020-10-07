大喜日子遇恐怖「老人大軍」　成團冒出攔車討紅包！他嘆：都不認識

▲老人大軍鎖定婚車。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸十一長假期間，很多新人結婚辦婚宴，而有一群老人因此動起了歪腦筋。河南信陽潢川縣5日就出現荒唐一幕，一群老人堵在路口和酒店門口，向婚車車隊索要紅包和煙，如果不給就堵在車前不讓走。

據《看看新聞》報導，現場畫面可以看到，一群穿著五顏六色的老人團，浩浩蕩蕩地堵在婚車前，行徑十分囂張。開婚車十多年的王姓司機表示，當地攔車索要紅包的非常多，幾乎每次都能遇上，最多的一次有30來人攔截一個車隊。

▲這群老人都不認識新人，專門有人帶隊。（圖／看看新聞）

王司機稱，這群老人都不認識新人，專門有人帶隊，應該是有組織的，還有人會趴在車上，這樣非常危險，尤其是遇到下雨天視線不佳，司機很容易就會撞到他們，「這給新人就添堵，對交通堵得也比較嚴重，今天我被堵了1小時才走。」

婚車司機和新人都很反感這種行為，但大家都是辦喜事，為了求順利都會給一些。王司機稱相關部門管理過，但最近不知為何又興起了。

▲現場鬧哄哄 。（圖／看看新聞）

據悉，攔婚車沾喜氣本是婚俗，但組團攔婚車要錢的行為涉嫌違反大陸《治安管理處罰法》等相關法律法規，新人可以選擇報警，而不是一味滿足。