親戚嫁女「限定2人到場」…狂嫌桌錢貴　她氣炸：原來可穩賺不賠

▲親戚婚宴限定只能2人參加！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

就怕婚宴爆桌，因此新人精算好人數，才免得失禮儀！不過有女網友抱怨，當年自己結婚，親戚總共一家5人，包8000元來參加宴會，如今對方嫁女，瘋狂追問原PO幾人來參加。事後，原PO回報當天5人會到場，怎料，親戚卻規定只能2人參加，讓原PO氣炸回應「原來這樣就可以穩賺不賠呀？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，最近親戚要嫁寶貝女兒，因此想趕緊統計婚宴人數，過程中，還頻頻抱怨桌錢與喜餅錢貴桑桑。幾天後，原PO回報共有5位家人會出席，沒想到親戚臉色大變，回應「只願給你2個人的位子！」

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「是不是在問爽的？」原PO一臉錯愕表示，既然早已分配好人數，又何必一直追問，況且當初原PO出嫁時，親戚包8000元禮金，也是帶著5人出席，「嫁第一個女兒就不准別人攜家帶眷？桌跟餅貴到底關我什麼事？原來這樣就可以穩賺不賠呀？」

▲過來人分享，同事還限定1人參加！（圖／翻攝爆怨公社）



文章貼出後，網友們也替原PO抱不平，「早點到避免沒坐位，人數5人帶好帶滿」、「都敢開口只要留兩個位子，那就兩個人去，不用包到8000，照之前那樣，兩個人去3200，他都敢開口，不用跟他客氣」、「紅包裝麥當勞折價券就好，人照樣去吃」、「請他乾脆別辦了，公證最省，真的」、「那就帶五個也是包8000，要看場地跟餅去算時價就是，唉唉叫那就包振興券3000，兩人去吃就好」、「乾脆包600不去」。

▼嫁女婚宴只能2人參加！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

