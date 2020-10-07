李登輝今舉行奉安儀式　汐止、內湖上半天實施交管

▲李登輝追思禮拜。（圖／翻攝總統府Flickr）



政治中心／綜合報導

故總統李登輝奉安禮拜於7日舉行，移靈車隊預計於上午8時20分自翠山莊出發，上午9時20分抵達五指山國軍示範公墓，車隊行經內湖、汐止區路段實施交通管制，警方提醒適逢上班尖峰時段，請民眾提早做好交通規劃。

關於移靈車隊路線，總統府說明，移靈車隊將於上午8時20分自翠山莊出發，沿途經翠山莊、台北市中社路一段—至善路二段、一段—福林路、中山北路—新生高架（下民族東路匝道）、民族東路、上國道1號松江匝道（北上）、下汐止交流道、新北市汐萬路一段、二段、三段、五指山產業道路、忠孝路、園區道路、五指山國軍示範公墓。

總統府表示，10月7日奉安禮拜當日，全國公務機關下半旗一天，李登輝移靈車隊當日將從翠山莊出發，前往五指山國軍示範公墓進行奉安禮拜儀式。儀節將比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

▲李登輝7日將舉辦奉安禮拜，車隊行經沿線將進行交通管制。（圖／警方提供）

▲李登輝奉安禮拜交通管制疏導措施。（圖／北市警察局內湖分局提供）

內湖

內湖警方說明，7日上午8時30分至9時30分將實施彈性交通管制，實施路段為國道1號內湖交流道、國道1號南京東路六段北上匝道、國道1號康寧交流道、堤頂大道、環東大道、康寧路三段、成功路二段、南京東路六段及新明路等。

汐止

為配合7日奉安典禮進行，分別將進行沿線道路「全線管制」及「彈性管制」。汐止警方表示，活動期間管制區域除當地居民、大眾運輸與必要通行者外全部封鎖進路，封鎖範圍包括：新北市汐止區汐萬路、長青路、萬溪產業道路等部分路段將進行全線管制」。

▲李登輝奉安禮拜交通管制疏導措施。（圖／記者張君豪翻攝）