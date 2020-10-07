快訊／李登輝骨灰罈抵達五指山　蔡英文率文武官員迎靈

記者陶本和／台北報導

故總統李登輝奉安禮拜將於7日在新北市汐止區五指山國軍公墓舉行，移靈車隊上午8點20分自翠山莊出發，準時於9點20分左右抵達五指山國軍示範公墓。總統蔡英文、副總統賴清德等官員、將領陪禮迎靈。

8點20分一到，由李登輝孫女李坤儀夫婿趙贊凱捧著遺照、李坤儀捧著骨灰罈，在家屬、牧師的陪同下緩緩步出大宅，隨後便上車，由憲兵重機連車隊引導下直奔五指山。

▼李登輝骨灰罈抵達五指山。（圖／ETtoday直播畫面）



移靈車隊於表定9時20分左右抵達公墓，由蔡英文率賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇等官員陪禮者迎靈。隨後，蔡英文、賴清德也將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，結束後由國防部鳴葬槍3響，李登輝也就此長眠五指山國軍示範公墓特勳區。

李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，7日舉行奉安禮拜，全國公務機關下半旗一天。總統府則尊重李登輝家屬的意願，奉安禮拜僅有李登輝家屬參加，不另邀請貴賓，也不對外開放民眾參加。

▼李登輝骨灰罈抵達五指山，蔡英文率文武官員迎靈。（圖／ETtoday直播畫面）



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