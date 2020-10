李登輝驚喜「獻聲」總統府光雕秀　親筆墨寶直接投射總統府

▲總統府國慶光雕秀。(圖/記者陶本和攝)



記者陶本和/台北報導

雙十國慶日將至,文總規劃一系列的慶典活動中,首先登場的是6日的總統府光雕秀,總統蔡英文也到場共襄盛舉。令在場觀眾驚嘆的,是在光雕秀的最後,投射出已故前總統李登輝親寫墨寶「民之所欲,常在我心」並原音重現他的經典語錄「I do it with people in my heart.」。

蔡英文致詞表示,今年疫情關係,讓大家關心還會不會有國慶活動,但是國慶不僅舉辦,而且還會很精彩,這要感謝大家守住疫情防線,很高興可以點燈揭開國慶序幕,總統府光雕從2017年開始,已經是國慶活動亮點,這幾年發揮巧思,把台灣最美好的一面呈現在國人面前,去年更獲得德國紅點設計大獎,讓世界看到台灣。

蔡英文說,這一年來包括李登輝等重要人士離開,策展團隊也在光雕裡設計巧思,傳達我們的敬意,獻給每一個人,希望國慶期間,可以有更多人民可以來欣賞精彩的光雕。

國慶系列活動,今年以「自信島嶼,迎向曙光」為主題,6日晚間7點於總統府建築投影光雕秀,這是首次結合雷射,讓總統府化身「燈塔」,象徵在風雨中的曙光。

今年面對國內外疫情的挑戰,因此國慶光雕以四個軸線來演繹,包括「迎向挑戰」、「淬鍊成長」、「數位發聲」、「民主驕傲」,傳達台灣的民主、自信與驕傲。

文總這次邀請國內演唱會製作人,也是前北流籌備處主任丁度嵐與曾和蘇打綠、蕭敬騰等多位重量級藝人合作,現為數位策展人的馮建彰老師,一同擔任國慶光雕策展製作。

他們說,今年將把總統府化身為「燈塔」,並於塔樓上投放「雷射」,光雕一開始以「狂風暴雨」為開頭,用海浪的衝擊,搭配音樂將現場的視覺張力表現出來,象徵今年的不平靜與困難挑戰,但台灣最後憑藉著厚實的民主實力,以及數百年來海島淬鍊出的堅忍性格,成功克服挑戰。

