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李登輝驚喜「獻聲」總統府光雕秀　親筆墨寶直接投射總統府

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▲▼總統府國慶光雕秀。（圖／記者陶本和攝）

▲總統府國慶光雕秀。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

雙十國慶日將至，文總規劃一系列的慶典活動中，首先登場的是6日的總統府光雕秀，總統蔡英文也到場共襄盛舉。令在場觀眾驚嘆的，是在光雕秀的最後，投射出已故前總統李登輝親寫墨寶「民之所欲，常在我心」並原音重現他的經典語錄「I do it with people in my heart.」。

蔡英文致詞表示，今年疫情關係，讓大家關心還會不會有國慶活動，但是國慶不僅舉辦，而且還會很精彩，這要感謝大家守住疫情防線，很高興可以點燈揭開國慶序幕，總統府光雕從2017年開始，已經是國慶活動亮點，這幾年發揮巧思，把台灣最美好的一面呈現在國人面前，去年更獲得德國紅點設計大獎，讓世界看到台灣。

蔡英文說，這一年來包括李登輝等重要人士離開，策展團隊也在光雕裡設計巧思，傳達我們的敬意，獻給每一個人，希望國慶期間，可以有更多人民可以來欣賞精彩的光雕。

國慶系列活動，今年以「自信島嶼，迎向曙光」為主題，6日晚間7點於總統府建築投影光雕秀，這是首次結合雷射，讓總統府化身「燈塔」，象徵在風雨中的曙光。

今年面對國內外疫情的挑戰，因此國慶光雕以四個軸線來演繹，包括「迎向挑戰」、「淬鍊成長」、「數位發聲」、「民主驕傲」，傳達台灣的民主、自信與驕傲。

文總這次邀請國內演唱會製作人，也是前北流籌備處主任丁度嵐與曾和蘇打綠、蕭敬騰等多位重量級藝人合作，現為數位策展人的馮建彰老師，一同擔任國慶光雕策展製作。

他們說，今年將把總統府化身為「燈塔」，並於塔樓上投放「雷射」，光雕一開始以「狂風暴雨」為開頭，用海浪的衝擊，搭配音樂將現場的視覺張力表現出來，象徵今年的不平靜與困難挑戰，但台灣最後憑藉著厚實的民主實力，以及數百年來海島淬鍊出的堅忍性格，成功克服挑戰。

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