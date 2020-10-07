全國公務機關降半旗一天！李登輝今奉安禮拜　移靈車隊路線交通曝

▲李登輝移靈車隊8時34分通過福林路、中山北路口。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、陳俊宏／台北報導

故總統李登輝奉安禮拜將於今天（7日）在新北市汐止區五指山國軍公墓舉行，全國公務機關也降半旗一天，而總統府今升旗後也降半旗。而移靈車隊在8時34分通過福林路、中山北路口。

根據總統府規劃，奉安禮拜分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等四部分，李登輝移靈車隊今上午8時20分自翠山莊出發，預計上午9時20分抵達五指山國軍示範公墓後，由總統蔡英文率副總統賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

▲▼李登輝移靈車隊8時34分通過福林路、中山北路口。（圖／記者游宗樺攝）



關於移靈車隊路線，總統府說明，自翠山莊出發，沿途經翠山莊、台北市中社路一段—至善路二段、一段—福林路、中山北路—新生高架（下民族東路匝道）、民族東路、上國道1號松江匝道（北上）、下汐止交流道、新北市汐萬路一段、二段、三段、五指山產業道路、忠孝路、園區道路、五指山國軍示範公墓。

《ETtoday新聞雲》今早直擊福林路、中山北路口交管尚未開始，路口車輛隨上班時段到來逐漸增多，也有7名警員與1名義交指揮交通，整體車流速度還算順暢，而移靈車隊8時34分通過該路口。今全國公務機關也降半旗一天。

▲▼李登輝移靈車隊8時34分通過福林路、中山北路口。（圖／記者游宗樺攝）

▼李登輝奉安儀式，移靈隊伍離開翠山莊。（圖／記者黃國霖攝）