即／李坤儀捧骨灰罈步出　憲兵開道送李登輝最後一程

▲故前總統李登輝7日舉行奉安儀式，移靈隊伍離開翠山莊。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

故總統李登輝奉安禮拜將於7日在新北市汐止區五指山國軍公墓舉行，移靈車隊上午8點20分自翠山莊出發，預計9點20分抵達五指山國軍示範公墓，長眠五指山軍人公墓特勳區。總統蔡英文、副總統賴清德等官員、將領陪禮迎靈。另外，全國公務機關也將下半旗一天。

李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，7日將舉行奉安禮拜，全國公務機關下半旗一天。總統府則尊重李登輝家屬的意願，奉安禮拜僅有李登輝家屬參加，不另邀請貴賓，也不對外開放民眾參加。

8點20分一到，由李登輝孫女李坤儀夫婿趙贊凱捧著遺照、李坤儀捧著骨灰罈，在長媳張月雲等家屬以及牧師的陪同下，緩緩步出大宅，隨後便上車，由憲兵重機連車隊引導下直奔五指山。

移靈車隊自翠山莊出發，沿途將行經台北市中社路一段、至善路二段、一段、福林路，由中山北路上新生高架後，經民族東路上國道一號。接著下汐止交流道後，經新北市汐萬路一段、二段、三段、五指山產業道路、忠孝路、園區道路，抵達五指山國軍示範公墓。

抵達公墓後，由蔡英文率賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發等陪禮者迎靈。隨後，蔡英文、賴清德將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，結束後由國防部鳴葬槍3響，李登輝也就此長眠五指山國軍示範公墓特勳區。