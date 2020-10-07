LIVE／李登輝今天長眠五指山　蔡英文、賴清德參與奉安禮拜

▲李登輝追思禮拜。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

前總統李登輝奉安禮拜7日在五指山國軍示範公墓舉行，同時全國公務機關也下半旗一天。總統蔡英文將率副總統賴清德等陪禮者迎靈，在禮拜程序後，國防部也將鳴放葬槍3響；李登輝將長眠於五指山。

李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，7日將舉行奉安禮拜，全國公務機關下半旗一天。總統府則尊重李登輝家屬的意願，奉安禮拜僅有李登輝家屬參加，不另邀請貴賓，也不對外開放民眾參加。

▼李登輝7日舉辦奉安禮拜，車隊行經沿線將進行交通管制。（圖／警方提供）



移靈車隊預計由警察及憲兵機車開道，從翠山莊出發，沿途經台北市中社路一段、至善路二段、一段、福林路、中山北路、新生高架下民族東路匝道、民族東路、上國道一號松江匝道、下汐止交流道、新北市汐萬路一段、二段、三段、五指山產業道路、忠孝路、園區道路，抵達五指山國軍示範公墓。

移靈車隊，預計在上午8時20分自翠山莊出發，約9時20分抵達五指山國軍示範公墓後，由蔡英文率賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發等陪禮者迎靈。

隨後，蔡英文、賴清德將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部鳴葬槍3響。奉安禮拜整體儀式，預計在10時20分左右結束，而李登輝也就此長眠五指山國軍示範公墓特勳區。

▼李登輝追思禮拜。（圖／總統府提供）



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