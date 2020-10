LIVE／李登輝今天長眠五指山　蔡英文、賴清德參與奉安禮拜

雙十國慶日將至,文總規劃一系列的慶典活動中,首先登場的是6日的總統府光雕秀,總統蔡英文也到場共襄盛舉。令在場觀眾驚嘆的,是在光雕秀的最後,投射出已故前總統李登輝親寫墨寶「民之所欲,常在我心」並原音重現他的經典語錄「I do it with people in my heart.」。