小三遭人夫拍裸照國道跳車全身傷　他「皮包內的東西」洩了婚外情

▲小三指控，人夫利用她與同事聚餐喝醉，將她載至汽車旅館並偷拍裸照。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名人夫和高姓小三交往，結果放在皮包內的妨害婚姻案件不起訴處分書，被妻子發現。正宮因此氣得控告丈夫和小三，一共求償50萬元。二審法官則判決兩人賠償15萬元，全案定讞。

判決指出，元配控訴，高女明知丈夫有配偶，竟於2016年11月至2017年2月，與丈夫發生多次性行為，兩人故意以背於善良風俗方法，共同侵害她基於配偶關係的身分法益，導致受有非財產上損害50萬元，因此求償。

但高女辯稱，因工作接觸而與人夫成為普通朋友，對方於2016年展開熱烈追求，還謊稱已離婚而單身；但她仍僅與對方為曖昧的朋友關係，雖曾被迫與他到汽車旅館2至3次，但並未發生性關係。

▼小三和人夫判賠15萬元給正宮。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

高女說，其中一次是人夫於2016年7月間，利用她與同事聚餐喝醉，將她載至汽車旅館並偷拍裸照；對方因想發生性行為被拒，心生不滿，於同年11月間強迫她上車後，害她在高速公路開門跳車，導致頭部外傷併腦震盪、頭皮撕裂傷及四肢多處挫擦傷。她表示，雙方關係決裂，但仍被持續騷擾，2017年2月間還收到裸照要脅。

人夫因此被高女控告刑事訴訟，一審遭依強制罪、竊錄非公開活動及身體隱私部位罪、恐嚇罪，處有期徒刑6月。而婚外情曝光後，他和小三也被正宮控告民事求償。

一審法官判人夫和高女賠償15萬元，讓高不滿上訴，並辯稱不知男方為人夫身分。但二審法官根據兩人的LINE對話，只見她傳「你不可能離婚的，我很確定」，且她在一審時被問到「妳何時知道被告是有配偶的」，她回「認識的時候」，因此不採信她的辯詞，判兩人賠償15萬元。全案定讞，不得上訴。