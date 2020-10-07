民調狂跌、經濟不振…川普依舊超狂妄！　拜登炸怒：要救美國靈魂

▲美國總統川普出院返抵白宮。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統川普今天出院返回白宮後，不只向新冠肺炎挑戰，對糟糕的民調以及重陷混亂的經濟同樣嗤之以鼻；民主黨對手拜登則呼籲國人團結一心，對抗「黑暗勢力」。

最新民調預測拜登（Joe Biden）將大獲全勝，根據美國有線電視新聞網（CNN）調查，全國可能投票的選民有57%表示會投給拜登，川普只有41%；女性則有66%支持拜登，僅32%說會投給川普。

川普2016年勝選上台以來，少有安樂日子可過。他染疫住院3天後昨天出院，雖仍在接受強效雞尾酒療法治療，但眼見選戰僅剩4週，拜登民調又在他住院期間突飛猛進，只能匆忙重拾競選行程。

川普在演說中告訴美國人，不該再畏懼新冠肺炎，「別讓它主宰你」。他說，新冠肺炎被看得太過嚴重，還自詡為鬥士，可以輕鬆戰勝病毒。

今天他則把矛頭指向媒體，砲轟媒體不多著墨他的諸多政績：「這些假新聞媒體拒絕討論經濟還有股市有多好，包括川普政府做得有多棒。我們很快就會創紀錄了。」

但事實上，川普幾乎在各個領域都陷入麻煩，曾是他強項的經濟，也沒幫到他的忙。

疫情帶來的重大衝擊還沒開始緩解，今天川普卻停止與國會協商振興企業的紓困案。他指責民主黨人尋求「紓困經營不善、高犯罪的民主黨州」，還說協商只可能在選後才展開，「在我勝選之後」。

▲民主黨總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



共和黨人的強硬策略讓拜登怒不可遏，他說，川普「背棄」因為這場危機而受苦的美國人。

拜登則堅守目前為止都還算成功的選戰策略，以民眾普遍渴望冷靜為訴求，今天造訪美國內戰戰場賓州蓋茨堡（Gettysburg）時，談起要拯救「美國的靈魂」。

「黑暗的勢力、分裂的勢力、過去的勢力正在把我們分開、壓制我們，讓我們退縮。」

「我們可以結束這個對立的年代，可以終結仇恨和恐懼，我們可以做最好的自己－－美國。」

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