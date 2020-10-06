小客車國道衝撞工程車成廢鐵　5工人靠「緩撞車」保命

▲小客車黃姓駕駛，因未注意前方道路正在作清潔工程，高速撞擊後方的緩撞車，造成小客車車頭全毀，所幸駕駛只受到輕傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號苗栗通霄段，6日上午驚傳小客車衝撞緩撞車意外；小客車黃姓駕駛未注意前方正在作道路清潔工程，高速撞上放置在後方的緩撞車，造成小客車車頭全毀，緩撞車也嚴重凹陷，所幸黃男只受輕傷，前方5名工人皆無大礙，詳細肇事原因，還待釐清中。

國道警方表示，這名黃姓駕駛（38歲），駕駛銀色速霸陸小客車，行經國道3號北上140K苗栗通霄路段時，沒有注意前方高公局的3部工程車正在執行道路撿拾垃圾工作，就直接衝撞放置在最後保護工程人員的緩撞車，因衝擊力道過大，造成小客車擋風玻璃破裂，車頭幾近全毀，橫停在路中央。

▲▼小客車車頭幾近全毀，連緩撞車車體也損毀嚴重，可見衝擊力道之大。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局接獲通報後立即前往處理，到場時發現黃男手、腳擦傷，小腿腫脹瘀青，經送醫救治後已無大礙；所幸放置在車後的緩撞車發揮功效，成功阻擋小客車追撞的力道，也讓正在作道路撿拾清潔的工程人員，全都安然無恙，但緩撞車也因被高速衝撞，造成車體嚴重損毀，至於詳細責任歸屬，還需釐清中。

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