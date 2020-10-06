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國道蛇行非首次！大車運將曝光「白目騎士」身影：他沿路亂鑽

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▲▼白目騎士騎車闖國道蛇行。（圖／基隆人大小事FB社群提供）

▲趙男2日就曾騎車闖國道，沿途北上蛇行亂鑽，遭目擊的大車司機拍下。（圖／基隆人大小事FB社群提供）

記者郭世賢、陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一名趙姓騎士昨（5日）上午騎機車闖入國道，引發9車連環追撞事故，目前趙男因顱內出血、脾臟等內臟破裂，還在加護病房觀察中；有網友爆料，趙男並非第一次闖入國道，早在事故發生前3天，就曾目擊趙男騎車在國道1號上馳騁，沿途仍蛇行亂鑽，場面相當驚險。

一名大車司機爆料，2日當天在國道1號北上林口段曾目擊趙男騎著紅色機車上國道，且趙男似乎對於誤闖國道一事不以為意，沿途高速蛇行亂鑽，在車潮中相當自在，最後騎下重慶北路交流道，離開國道。經警方確認後，當天該名騎士確實就是趙男。

事隔僅短短3天，趙男又再度騎上國道，只是沒想到的事，這次突兀的趙男引起國道警方注意，還在變換車道時遭到後方小貨車追撞，進而引發9車連環追撞事故，包括2名警方在內，一共釀成5人受傷，而趙男自己手腳也有多處擦挫傷，且顱內出血、脾臟等內臟破裂，經送醫後雖然無生命危險，但陷入昏迷狀態，還在加護病房裡觀察中。

警方也表示，此次趙男騎車闖國道罪證確鑿，將針對誤闖國道、危險駕駛等行為開出罰單追究責任；而對於2日當天趙男闖國道一事，警方則表示，目前尚無民眾檢舉，因此還無法開罰，如若後續民眾能提供清楚記錄車牌號碼畫面、以及時間地點等資訊，警方也將依法究處。

▼趙男闖入國道馳騁已非首次。（圖／基隆人大小事FB社群提供）

▲▼白目騎士騎車闖國道蛇行。（圖／基隆人大小事FB社群提供）

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