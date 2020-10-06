白目騎士上國道叼菸蛇行害10車連環撞　高檢署促查罪責

▲趙男在國道上叼菸蛇行，造成連環車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

趙姓騎士闖入國道1號，還囂張叼菸蛇行，釀成10車連環追撞事故，並造成5人受傷。事件目前正由新北地檢署進行調查，而台灣高等檢察署6日發布新聞稿指出，本件騎士疑似涉有公共危險罪嫌，高檢署已經剪報分案，並發交新北地檢署偵辦，要求儘速查明案情。

警方初步調查發現，「白目騎士」趙男騎車闖國道並非首次，上週中秋連假期間，就有駕駛人目擊趙男騎著同部機車馳騁國道，還囂張翹腳騎車。至於本次趙男於5日上午，再次從林口41A交流道闖入國道1號，並沿路北上，期間不顧車流眾多，趙男還悠哉「叼菸蛇行」，見到國道警方鳴笛示意靠邊停下時，還一度揮揮手示意警方「走開」。警方在路肩停下，準備拿出三角錐將趙男攔下。

但這時趙男因突然變換車道而遭到後方小貨車追撞，當場連人帶車痛摔，腿還被機車死死壓住、動彈不得；2名員警眼見國道車流量大、且車速相當快，急忙飛奔200公尺救援，死命將趙男從機車底下拖出，並拉到水泥護欄外，下秒後方就傳出連環追撞，趙男因警方救援逃過死劫。而整起事故一共造成10車追撞毀損、5人受傷，其中2名國道員警也因救援趙男而手腳擦傷。

高檢署於6日下午發布新聞稿，標題：關於媒體報導「機車上國道『叼菸蛇行』慘害10車連環撞！」疑涉公共危險罪嫌，臺灣高等檢察署剪報分案，發交新北地檢署偵辦，以維護國人用路安全。高檢署指出，「媒體報導趙姓駕駛騎乘機車自林口交流道上國道一號高速公路，並於國道上蛇行，且不遵循及理會國道警察之指揮與鳴笛，造成高速公路連環車禍，趙姓駕駛之行為疑涉有公共危險罪嫌，本署剪報分案同時發交新北地檢署偵辦，要求儘速查明案情，以確保高速公路用路人之行車安全。」

