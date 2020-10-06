南韓議員大嘴巴！曝公務員案細節　害情蒐技術全外洩…軍方傻眼

▲南韓遇害公務員胞兄李來進6日向聯合國人權事務高級專員辦事處提交文件。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

南韓47歲李姓公務員遭北韓（朝鮮）射殺焚屍案尚未平息，意外牽扯出南韓議員在向記者提供案件細節時，可能洩漏了關鍵的情報蒐集技術。韓國國防部5日表示，軍方的敏感情報被任意處理或披露，似乎是不合適的，對國家安全根本沒有好處。

根據CNN報導，9月22日海洋水產部李姓公務員遭射殺後，韓國國防部首先公布了事件發生的時間順序，但其餘外流的具體細節都是國會議員從軍方和國安官員所提供的情資簡報中透露給記者的，基本上，可以說整個事件的詳細報導都是來自於此，而此舉可能已經造成南韓軍方的情資蒐集技術曝光。

報導指出，反對黨國民力量的議員朱豪英在槍殺事件爆發後受訪表示，自己分享的案件細節已「通過特殊情報得到證實」，並不是基於「國防部自己的判斷」，而是透過監聽得到的準確消息。然而，軍方官員對議員在此案的洩漏程度表示失望，擔心這可能促使平壤改變暗號或其他通訊方式。

▲南韓軍方透過監聽設備，掌握北韓軍人與李姓公務員動向。（圖／達志影像）

韓國國防部副發言人文弘植（音譯）於5日的新聞發布會表示，軍方的敏感情報被任意處理或肆意披露，似乎是不合適的，這樣的行為不僅給我們的軍事行動造成了很多障礙，而且「對國家安全根本沒有好處」。

退役四星上將、現任執政黨議員金炳周表示，我們掌握的大多數特殊情報都來自（韓美）聯合情報蒐集，需要相互信任，「當國防部向議員們舉行閉門簡報時，我強調了訊息保密的重要性，洩漏任何訊息都有可能使朝鮮（北韓）改變做法以避免遭到監聽、監控。」

前國防部政策室長呂錫柱（音譯）表示，議員可以聽取軍方的閉門簡報，但並不意味著他們被授予任何權利或權力來傳遞訊息，「我想強調的是，這種方式可能對情報網造成巨大破壞，我們有明確的義務保護這些秘密。」