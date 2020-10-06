殯葬業少東遭行刑式爆頭！妻心碎目睹　竟是「祖母喪禮」惹殺機

記者林悅、林昱萱／台南報導

台南殯儀館6日傳出槍響，一名42歲的方姓殯葬業者在殯儀館內遭行刑式開槍，子彈從腦袋右進左出，目前幾近腦死。據了解，行兇的兇手疑似與方男有業務糾紛，再加上兇手的祖母日前過世，但後事竟是由方男辦理，疑似是因為上述種種因素，讓兇手憤而在殯儀館前行兇。

▲方男兄長指出，疑因兇嫌祖母的喪事，家屬未交兇嫌承辦，反交其弟辦理，引起兇嫌不滿而埋下殺機。（圖／記者林悅翻攝）

這起事故發生在6日中午12時57分，事發當時方男與凶手先是在殯儀館前爭吵，接著就慘遭對方以「行刑式」開槍轟頭，子彈右進左出，貫穿腦袋，而方男也因此倒地當場命危，雖緊急被送往醫院救治，但目前已經瀕臨腦死。

更誇張的是，兇手還當著方妻的面行兇，而根據方男之兄長指出，其弟今天來殯儀館係等衛生所人員行政相驗一具大體，沒想到遭人槍擊，兇嫌疑因其家之祖母喪事，家屬將殯葬業務交其弟辦理，不交給兇嫌承辦，可能因此懷恨在心，才找其弟報復，之前聽說雙方就因業務有怨隙，詳情原因他並不清楚。另外，目前兇手已於高雄住處落網，至於事件詳細背景仍有待進一步調查。

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