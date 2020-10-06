台南殯葬業者「頭部遭轟」命危　胞兄曝：凶嫌沒攬到業務報復

記者林悅／台南報導

台南市南區市立殯儀館，6日中午驚傳槍擊案，1名從事殯葬業的42歲方姓男子，遭人以「行刑式」朝頭部開槍，方男中槍當場無生命跡象，兇嫌逞兇後逃逸，方男經送成大醫院搶救，因子彈貫穿頭部方男命危，初步了解疑被害人與兇嫌因業務結怨，兇嫌才槍擊報復，全案目前由市警六分局調查偵辦中。

▲台南市南區市立殯儀館明德廳外驚傳槍擊案，42歲方姓殯葬業者，遭兇嫌以行刑式方式朝頭部開一槍，方男當場倒地無生命跡象，目前送醫急救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6日中午12時57分許，台南市南區市立殯儀館明德廳外傳槍擊案，1名42歲方姓殯葬業者，遭兇嫌以行刑式方式，朝頭部開一槍，方男當場倒地無生命跡象，兇嫌逞兇後逃逸，方男被消防局救護車送往成大醫院急救，方妻陪同前往。據了解，方男頭部中彈，子彈右進左出貫穿，目前在成醫搶救，生命垂危。

台南市警六分局警方據報前往勘查，據現場目擊民眾指出，涉案兇嫌與被害人之前早有嫌隙，疑為工作業務關係引起仇怨。另據方男之兄長指出，其弟今天來殯儀館係等衛生所人員行政相驗一具大體，沒想到遭人槍擊，兇嫌疑因其家之祖母喪事，家屬將殯葬業務交其弟辦理，不交給兇嫌承辦，可能因此懷恨在心，才找其弟報復，之前聽說雙方就因業務有怨隙，詳情他並不清楚，他家的殯葬業務，台南、關廟都有。據了解，方男的父親是台南關廟的里長，方父經營葬儀社，方男及兄長都幫忙家業。

目前警方已調閱現場附近監視影像，進一步釐清案情，並掌握涉案人身分及車輛，正鎖定對象全力追緝中。

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