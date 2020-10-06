快訊／台南殯儀館槍響...殯葬業者遭「行刑式開槍」！頭中彈命危

▲台南市立殯儀館傳出槍響。（圖／翻攝Google Map）
記者林悅、林昱萱／台南報導
台南市殯儀館6日下午傳出槍響，事發當時一名殯葬業者疑似與人結怨，在殯儀館內遭人行刑式開槍轟頭，當場命危目前仍在醫院搶救當中。經初步了解，這起事件疑似是被害人與人結怨所致，至於事故詳細發生原因仍有待進一步調查，全案目前由市警六分局調查偵辦中。
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▲台南市立殯儀館傳出槍響。（圖／翻攝Google Map）
記者林悅、林昱萱／台南報導
台南市殯儀館6日下午傳出槍響，事發當時一名殯葬業者疑似與人結怨，在殯儀館內遭人行刑式開槍轟頭，當場命危目前仍在醫院搶救當中。經初步了解，這起事件疑似是被害人與人結怨所致，至於事故詳細發生原因仍有待進一步調查，全案目前由市警六分局調查偵辦中。
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