快訊／台南殯儀館槍響...殯葬業者遭「行刑式開槍」！頭中彈命危

放在殯儀館的女屍，竟會遭人偷盜！近日大陸一起發生在陝西志丹的竊案，引發網路熱傳，原來是當地殯儀館內存放的一具女屍，突然在8月29日深夜被人破壞窗戶後潛入盜走，直至19日才查明原來是死者丈夫所為，理由是他與該女和前夫所生的兒子，對後事處理爭執不下，才選擇鋌而走險。