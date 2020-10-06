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台南版N號房！噁男扮大姊姊誘10童自慰開直播　猥褻友人女兒自拍　

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▲29歲體重約百公斤的賴姓男子，在網路以「大姊姊」身分假冒，並以贈送遊戲點數、道具、寶物，利誘或逼迫恐嚇國中男女、國小男女拍攝自慰影片，被檢方起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

29歲賴姓男子涉嫌毒品案被檢警查獲，檢察官林慧美在其扣案手機發現有兒少猥褻影片，經深入追查查出賴嫌涉嫌以網路遊戲誘迫兒少，動手猥褻並拍影片，受託照友人女兒，也伸魔爪猥褻拍片，檢察官認為嫌涉嫌重大，依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌提起公訴，並於6日移審台南地院。

台南地檢署檢察官林慧美，2020年3月間指揮台南市警三分局查緝一件毒品案時，發現一名29歲體重約百公斤的賴姓男子，在他的手機中發現數十名男女兒童自慰照片和影片，循線到他家查獲電腦中藏有更多的被害人不雅影片。賴嫌在網路以「大姊姊」身分假冒，並以贈送遊戲點數、道具、寶物利誘國中男女、國小男女拍攝自慰影片，他偷偷側錄，如果被害人不繼續服從指令，賴嫌就說「要把影片傳給你爸媽」或「要到學校找你」等言語威脅被害人就範，檢方清查約有30人受害。

▲29歲體重約百公斤的賴姓男子，在網路以「大姊姊」身分假冒，並以贈送遊戲點數、道具、寶物，利誘或逼迫恐嚇國中男女、國小男女拍攝自慰影片，被檢方起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢警查出，賴嫌涉嫌於2017年11月12日，受託為朋友照顧9歲女兒，而與女童獨處時，對女童作出猥褻行為並以手機拍攝，另於2017年11月25日，再次拍攝女童裸露下體之猥褻影片。

賴嫌於2019年1月27日至2020年3月25日間，透過網路或手機遊戲「第五人格」、「極速領域」結識被害兒童、少年後，續以通訊軟體LINE暱稱「果果」、「咦呦嘿」、「小猪猪佩騎」、「老鼠♡大米」進行聯繫，並以「6次視訊送紫皮、8次視訊送金皮、10次視訊送禮包」（金皮、紫皮等均為手機遊戲「第五人格」之點數商品）等為對價關係，或佯裝為年齡相近之女性，騙取信任後，誘使打該遊戲之兒童、少年拍攝為裸露胸部或下體之猥褻行為之照片、影片，或要求兒童、少年與其視訊，並於視訊時要求該兒童或少年為裸露胸部、下體或俗稱「打手槍」之猥褻行為，且為免犯行暴露，並要求「進行視訊的事情不能讓別人知道」、「對話記錄要刪除」、「不能跟任何人說我們的事」、「要待在廁所進行視訊」等。

如兒童、少年不願繼續或拒絕時，或先傳送不詳兒童之猥褻照片、影片供被害人等觀看，再要求被害兒童、少年等應同樣拍攝猥褻照（影）片供他觀看，或向被害人等表示「如果不拍的話就不送你點數」、「如果再不做這些動作的話，就不送金皮」、「如果再不做這些動作的話，就要把視訊影片傳給你爸媽看（或傳給同學看、傳出去）」、「要去國小找你」等言詞，引誘或脅迫10名兒童、少年(年紀介於9歲至13歲)拍攝猥褻行為之照片、影片或持續以視訊進行猥褻行為。

▲29歲體重約百公斤的賴姓男子，在網路以「大姊姊」身分假冒，並以贈送遊戲點數、道具、寶物，利誘或逼迫恐嚇國中男女、國小男女拍攝自慰影片，被檢方起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢察官認為賴嫌涉犯兒童及少年性剝削防制條例及刑法第224條之1：「第 224 條對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。224-1：…對未滿十四歲之男女犯之者，處三年以上十年以下有期徒刑。檢方依法對賴嫌提起公訴。

▲29歲體重約百公斤的賴姓男子，在網路以「大姊姊」身分假冒，並以贈送遊戲點數、道具、寶物，利誘或逼迫恐嚇國中男女、國小男女拍攝自慰影片，被檢方起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署指出，在網路虛擬世界，已全然改變當今兒童及少年社交與生活方式之同時，全然禁絕並非阻止憾事發生的最佳方法，家長們應隨時關心家中孩子的行為，善誘孩子們正確使用網路，讓他們了解身體自主權之重要性，勿讓不法分子透過虛擬世界的身分掩護，戕害未成年人之身心靈，使我們的下一代可以透過便利的網路正向發展社交生活，也可以透過網路探索更開闊的世界。

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