台南關子嶺溫泉美食節活動開跑　黃偉哲請大家每週來同樂

▲2020台南關子嶺溫泉美食節開跑，台南市長黃偉哲邀請大家每週來同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2020關子嶺溫泉美食節」繼9月19日開幕夜巡盛大展開後，3大主題系列活動將於10月17日、24日、31日輪番接力登場！6日舉辦主題系列活動宣傳記者會，由台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、台南市溫泉協會理事長傅國亮、關嶺社區發展協會理事長蔡宗羲及在地業者到場共襄盛舉。

現場由黃偉哲率先踏上光影樂園主題活動的光影踏板互動體驗，象徵啟動10月份連續3場次主題活動開跑，邀請大家來台南關子嶺同樂。





台南市長黃偉哲表示，關子嶺溫泉節系列的3個主題，分別是光影樂園、復古派對及Halloween萬聖節妖怪溫泉樂園，這都是新發想及精采的活動，很適合全家一起來的親子活動之一，歡迎大家一起來台南吃美食、參加派對、泡溫泉，絕對玩到開心，邀請大家每週都來台南關子嶺同樂。



觀光旅遊局表示，國慶連假後活動仍不斷，每周在關子嶺都準備了特色活動，要讓大家一來再來，年底前到台南消費，憑200元以上的發票即可參加「五子登科」台南三倍券加碼千萬豪禮抽獎活動，總計有2戶全新房子、汽車、五星級總統套房、帆船遊程及高額獎金等你來拿，更別忘了還有交通部觀光局10月底前的國旅安心遊補助。



黃偉哲說，台南今年的10月很熱鬧，除了剛結束的台灣演藝、接下來還有台南首次舉辦，也是國家級的重要盛事「2020國慶焰火在台南」，邀請全國民眾在國慶連假來台南與國同慶，順道體驗特色泥漿溫泉、吃桶仔雞、山產美食、品東山咖啡及採買青皮椪柑。





觀旅局長郭貞慧表示，關子嶺溫泉美食節是關子嶺溫泉區年度盛事，為振興觀光今年活動時間延長為1.5個月，10月份緊接著將有3大主題系列活動輪番上陣，活動全都是免費參加，包括10月17日結合趣味體驗與現代科技的「關嶺光影樂園」、10月24日復刻關嶺50年代懷舊風情的「關嶺之戀復古派對」，特別邀請到具有童趣詼諧旺福樂團、謎路人樂團、荷爾蒙少年來現場演唱，歡迎一起來聽音樂，而壓軸的10月31日萬聖節當天則推出「萬聖妖怪溫泉樂園」，現場將設置萬聖節體驗並規劃AR實境解謎活動，AR實境解謎活動以團體組隊(每組3-6人)，限網路預約，限額40組，最高獎金有2萬元，將於10月12日上午9時起開放免費上網報名參加，報名網址：https://www.beclass.com/rid=2443d755f3f1ad581903。





觀光旅遊局說，活動期間（10月31日止)每週六、日及國定假日下午2時至6時，統茂溫泉會館對面廣場還有假日市集，現場備有百件浴衣供民眾免費體驗、兼具DIY體驗與設計美感的手作學堂（Q版彩繪燈籠、祈福版畫、寄福水引）、主題週免費體驗、農特產展售及街頭藝人演出，力邀大家呼朋引伴前來尋找藏身在關子嶺的6大光影裝置藝術、參加活動限定優惠好康、與18座Q萌燈飾合影抽好禮等活動。



另外，活動也結合東山咖啡業者推出3款風土旅行，入秋季節邀請大家到關子嶺泡溫泉、穿浴衣、吃美食、賞風景，體驗關子嶺的美好，更多活動詳情請上「2020臺南關子嶺溫泉美食節」活動網站http://www.2020hello-gzl.com/或「台南旅遊網」https://www.twtainan.net/查詢。

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