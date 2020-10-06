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「幼托禁瘦肉精」遭否決　民團怒批6綠委是「投票部隊」

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▲▼台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲不滿幼托禁瘦肉精遭否決，民團點名六位民進黨立委。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

明年1月起30月齡以上美牛及含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬將開放進口，上週立院衛環委員會提案幼托機構場所禁止瘦肉精食材等相關規範遭6名民進黨籍委員封殺，民間團體批評綠委根本是「投票部隊」、是「民主的笑話」。今（6日）民團與工會召開記者會對此表達不滿。

全國教保產業工會表示，居家托育場所等中小學營養午餐都應禁用痩肉精食材，為何學齡兒童不吃瘦肉精，但學齡前幼兒卻缺乏保護?尤其0至2歲的幼兒托育照護機構的主管機關是衛福部，衛福部必須說明清楚。而3至6歲幼兒園與安親班的教育部雖然指示使用國產肉品，但相關適用與落實可行性都是很大的問號，若無明確標示含痩肉精食材，難保幼兒飲食中不會吃到瘦肉精，基層托育人員將難以把關，托育場所人員實務工作上也難以做到自行食安把關，責任還是回歸衛福部該如何規範處理？

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▲▼台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者黃國霖攝）

自行照顧一歲半幼兒的母親憤怒表示，國家連基本的幼兒保障都做不到，瘦肉精的警語應該標示在媽媽手冊和兒童手冊中，居家照顧工作繁忙，根本無暇分辨標示來源，更難選擇加工肉品，實在造成新生兒家庭更多負擔。

彰基兒科醫師錢建文也提到，瘦肉精對於兒童的健康風險從胎兒開始，年紀越
小，風險就越大，既然學童營養午餐禁止用美豬，幼兒園等機構更應該要禁用。醫師蘇偉碩也提到，嬰幼兒為萊克多巴胺高風險族群，比健康成人更需避免吃瘦肉精食品，萊劑對幼兒身體危害更大，美國已有相關訴訟案例，國會議員必須審慎看待。

多位民團質疑6位否決提案的衛環民進黨籍立委到底是專業人士還是投票部隊？民團要求６位衛環委員出面向國人說清楚反對提案的理由，同時呼籲衛環委員拿出專業，幼兒托育場所應明定規範禁止使用瘦肉精食材及相關配套。
 

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