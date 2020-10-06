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營建署將採土地分級管理　加速東港大鵬灣開發

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▲經立委鍾佳濱爭取，營建署將採土地分級管理，以加速大鵬灣開發東港大鵬灣 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

▲經立委鍾佳濱爭取，營建署將採土地分級管理，以加速大鵬灣開發東港大鵬灣 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港大鵬灣開發延宕多年，除BOT案失敗外，私人遊憩區開發也受限於法令束縛，經縣籍立委鍾佳濱爭取，營建署長吳欣修應允檢討，依照土地面積分級鬆綁開發審查許可條件，在確保公共設施完善與顧及整體景觀的前提下，促進小面積土地開發，以加速大鵬灣發展。

▲經立委鍾佳濱爭取，營建署將採土地分級管理，以加速大鵬灣開發東港大鵬灣 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

▲▼大鵬灣燈會時的海女、大鵬灣一景。

▲經立委鍾佳濱爭取，營建署將採土地分級管理，以加速大鵬灣開發東港大鵬灣 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

交通部次長王國材日前於鵬灣帆船生活節表示，鵬管處正積極處理原BOT案資產收回來後的相關事務，未來大鵬灣將再積極招商，重新活絡，讓大鵬灣港成為南台灣海洋休閒遊艇及帆船的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。

鍾佳濱在立法院內政委員會質詢指出，大鵬灣除了BOT營運失利外，私人遊憩區開發也受到限制，依照過往大鵬灣風景特定區計畫土地使用分區管制要點，實際可建築面積僅總面積15%，等同一般都市計畫公園用地的開發強度。

今年1月屏東縣政府公告變更大鵬灣風景特定區計畫暨土地使用管制要點，針對建蔽率15%、容積率45%、地下開挖率15%等上限，在該要點修正發布實施日起5年內研提開發計畫送「大鵬灣風景特定區開發許可審議委員會」審查者，可依辦理時程獎勵，其中在第二年就提出申請者可調高至建蔽率20%、容積率54%、地下開挖率20%，其目就是要鼓勵儘早開發。

不過，鍾佳濱認為申請流程仍然僵化、審查時間冗長；他說，目前大鵬灣風景區內的私有地過往多為魚塭用途，個別土地較為細碎，許多小地主雖有意願配合大鵬灣開發，但在現行法令規定下，需透過財團併購整合成大面積才能符合土管要點以進行開發。但小地主偏好以小面積土地經營民宿、觀光養殖業，卻受限於土管要點，導致整個大鵬灣開發案裹足不前，影響開發腳步。

營建署長吳欣修表示，將檢討透過開發許可修正促成小面積土地的開發與產業發展，針對土地面積採取分級制，在能提供一定程度的污水處理與道路交通前提下，要求大面積開發土地準備較多的使用項目，而小面積土地則給予較為簡易的流程來申請開發，兼顧公共利益與小地主權益。

內政部長徐國勇認同吳欣修署長的做法，他期能協助開發促成觀光休閒漁業發展。

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