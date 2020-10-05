女懷疑提款卡遭陌生男拿走爆口角　 警「鷹眼」發現在地上…

▲屏東縣內埔警分局內埔所警員穆彥廷在地面上發現提款卡，連絡失主領回，結束一場烏龍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣劉姓女子到銀行自動櫃員機提款，另一台自動櫃員機則有龔姓男子在提款，劉女領款後離開不到30秒，發現提款卡不見返回，懷疑龔男拿走，兩人發生爭吵，警方獲報趕到處理，龔男表明願意讓警方檢視皮夾及機車行李箱，也找到劉女提款卡，等兩人都離開，警方在地上看到一個提款卡套，內有提款卡，連絡劉女，比對後確認她所有，將卡片還給她，結束這場烏龍。

內埔警分局內埔所日前接獲110報案，龔姓男子表示在內埔鄉華南銀行與劉姓女子發生糾紛，遂致電求助，警員穆彥廷與高偉鈞到場瞭解，得知劉女懷疑龔男拿走她遺失的提款卡，引發爭吵。



警方發現華南銀行外頭有兩台提款機，當晚龔男與劉女同時在領錢，劉女提款完後便離開，不到30秒，她發覺提款卡不見，隨即跑回機台查看，恰巧撞見龔男要離去，劉女一時慌張懷疑龔男取走她卡片，隨即引發口角。

穆、高兩員先安撫他們情緒，隨後由龔男、劉女輪流表示意見，警方告知兩人，會行文至華南銀行協助調閱監錄系統，釐清事情真相，然而劉女依舊擔心卡片遭有心人士使用，警方遂告知劉女可向銀行辦理掛失，保障自己權益，龔男則主動翻開皮包與車廂讓警方檢視，表明清白。

等雙方都離開，穆員瞄到地板有個卡套，拾起一看裡頭竟有張提款卡，旋即撥打劉女電話，警方為求慎重，一一比對卡片上資訊，確認無誤後，親自送交劉女手中，對於造成警方與他人困擾，劉女深感歉意，表示往後會注意財務管理。

分局長蔡耀順呼籲民眾，面對糾紛，應循正當管道處理，也可求助警方，勿任意指控他人或限制行動，避免觸法。

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