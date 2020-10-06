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母急匯68萬至「女兒」指定帳戶...郵局經理行員阻詐　警表揚

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▲阻詐成功，屏東縣東港警分局長謝政憲（左二）至林邊郵局致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲阻詐成功，屏東縣東港警分局長謝政憲（左二）至林邊郵局致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊郵局值班經理與行員日前發現一婦人受其女兒委託至郵局欲臨櫃匯款68萬元至指定帳戶，懷疑是詐騙手法，立即通報林邊分駐所員警協助處理並成功阻詐。東港警分局長謝政憲為感謝該郵局機警通報，守住民眾血汗錢，率同所長柯興程前往郵局致贈感謝狀表達謝意。

警方表示，詐騙集團騙術一再翻新，詐騙對象不分本國或外籍，且經常利用網路平臺或通訊軟體，假借投資或以小搏大換取金錢方式，吸引被害人投入資金；或以各種手段取得個資，再假冒親友借錢詐騙金錢；或假冒檢警及公務員等名義要求轉帳或交付現金。

林邊的個案，則是婦人的女兒疑似接獲線上購物訊息要匯距款，行員貼心詢問她購買何種物品要匯這麼大筆的款項，她卻支支吾吾也不清楚，只知道是美容材料之類的物品，還好員警們平時於轄內金融機構戮力建構防詐通報機制，以致行員一發現她要異常匯款，立即通報員警前往協助，經警方查證確認實為網路購物慣用的詐騙手法之一，進而成功阻止詐騙。

分局長謝政憲籲請民眾察覺不法或有被詐騙疑慮時，請即刻撥打110報案電話、165反詐騙專線或與轄區派出所聯繫，確保自身權益，避免被騙。

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