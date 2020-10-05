小貨車啃下限高架遭反咬！不知路名怎求助…警下班路過立馬解危

▲小貨車撞壞限高桿困，東港警分局興龍分駐所警員謝嘉勳下班路過協助脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港分局興龍派出所警員謝嘉勳，日前於下班返家，途經崁頂鄉力社村往興社大橋下堤防路時，發現有一小貨車因不諳路況，車斗不慎撞壞限高架，導致桿架重壓小貨車，動彈不得，也造成車道無法通行，謝員立即上前關心並通知員警及拖吊車前來排除障礙，讓阮姓駕駛相當感激。

▲拖吊。

興龍所警員謝嘉勳日前下班行經興化大橋下方堤岸道路旁，看見一輛貨車遭限高架桿壓住，肇事駕駛與同行乘客蹲坐路旁，神情焦急緊張、一臉無助，立即上前關心。

發現阮姓駕駛及同行乘客均未受傷，但限高架桿壓住貨車，由於該路段地處偏僻，不知如是是好；阮姓駕駛表示，因不諳路況、路名，也不知如何報警脫困。

謝嘉勳獲了解後立即通報分局內同仁前往處理，另通知拖吊車前來，謝員並在場協助指揮來往車輛，提醒其他用路人，防止事故再次發生，直到該事故完全排除，交通恢復暢通後才返家休息，服務精神，讓阮姓駕駛很感動。

分局長謝政憲肯定謝員於下班後勤餘時段遇見車禍仍能夠在第一時間提供民眾協助，值得同仁做為榜樣，一起發揮為民服務的精神，讓社會更安全美好。

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