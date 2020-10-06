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萬華暗巷械鬥！男「心臟被捅破」慘死　22歲主嫌爛醉落網：我好暈

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記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市萬華區長順街5日凌晨2時許發生一起持刀凶殺血案，警方初步調查，雙方人馬因有宿怨，凌晨時分相約在街尾暗巷內談判，不料雙方一言不合當即大打出手，場面瞬間失控演變為10多名惡煞混戰，其中林姓男子（30歲）遭到對方手持利刃刺入心臟、腹部，經送醫搶救後仍宣告不治。事後警方介入偵辦，今（6日）凌晨於龍山寺前尋獲涉案的朱姓主嫌，當時他喝得爛醉，被逮時還不斷喊「好暈」。

▲▼ 萬華暗巷械鬥！男「心臟被捅破」慘死　22歲主嫌龍山寺前爛醉落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲22歲的主嫌朱男在龍山寺前落網，被逮時喝得醉醺醺，頻喊「我好暈」。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，林男與朱嫌兩派人馬宿怨積累甚深，日前雙方又因嗆聲而起衝突，因而相約在一處人煙稀少的暗巷內談判，林男當時帶了6名友人助陣，未料朱嫌卻帶了7人到場，雙方一言不合當即在街頭混戰，朱嫌陣營手持刀棍瘋狂朝著林男人馬攻擊，由於事發太過突然，林男等人反應不及只能四處逃竄，期間林男還遭利刃捅傷，腹部及心臟都有穿刺傷，其中心臟更被刺破，當場重傷倒臥血泊中，經送台北馬偕醫院搶救後，最終仍宣告不治身亡。

▲▼ 萬華暗巷械鬥！男「心臟被捅破」慘死　22歲主嫌龍山寺前爛醉落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲朱嫌與其同夥5日凌晨駕車前往暗巷與林男等人談判。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後立即介入調查，並傳喚林男友人到案訊問，但眾人對於衝突原因避重就輕、不願多談；警方經調閱監視器追查後，鎖定主嫌朱男，今凌晨0時許接獲通報，報案人指稱龍山寺外有名男子神情恍惚，形跡鬼祟可疑，警方到場查看後，赫見該名男子就是朱嫌，當即將他逮捕帶回。

據了解，朱姓主嫌年僅22歲，落網時渾身酒氣，喝得醉醺醺，見到警方時還不斷喊「我好暈」。警方經初步偵訊，朱嫌坦承犯案，並表示與林男有債務糾紛，因此雙方人馬才相約談判、亂鬥，而在案發後朱嫌便獨自離開現場飲酒。目前警方正在積極偵訊釐清案情，後續也將依殺人罪嫌將朱嫌移送法辦，其餘涉案人等也正在追查中。

▼兩派人馬在暗巷內械鬥，林男當場遭捅穿心臟，送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北市萬華區5日上午發生一起砍人事件，警方獲報到場蒐證中。（圖／記者張君豪翻攝）

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