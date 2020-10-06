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無業男趴屋頂偷拍4堂妹洗澡　「8個月看好看滿」獲緩刑3年

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記者黃翊婷／綜合報導

56歲的曾姓男子在寄居叔父家期間，爬上屋頂偷拍4名堂妹洗澡、上廁所的畫面，一拍就長達8個月，一審被判處7月有期徒刑，得易科罰金21萬元。彰化地檢署認為他是受害者們的近親，卻為了一己私慾犯案，事後也沒有道歉，一審量刑過輕，因此提起上訴，但日前被彰化地院法官駁回，全案確定。

▲洗澡,浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲曾男偷拍4名堂妹洗澡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

判決書中提到，無業的曾男平時靠家人接濟，卻趁著寄居叔父家時，偷偷爬上屋頂，用手機偷拍4名年幼堂妹洗澡、上廁所的畫面，得手後再把影片檔案轉至數位相機的記憶卡內保存；去年9月14日晚間9時許他故技重施，打算從廁所上方的窗戶偷拍，結果被小堂妹發現，眼見事跡敗露，他趕緊跳下屋頂準備落跑，但還是被趕來的叔父逮個正著。

一審法官認為曾男的行為對4名堂妹造成難以平復的心理及精神創傷，而且偷拍時間長達8個月，侵害隱私程度非輕，受害者們也都不願意和解，考量到他犯後坦承犯行、沒有前科，無業，窮到得靠家人資助才能過活，最後依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位等罪，判處7月有期徒刑，得易科罰金21萬元。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲曾男得手後會把手機的影片檔案轉到數位相機的記憶卡。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

不過，檢方認為一審量刑過輕，隨即提出上訴並表示，曾男與堂妹們是近親，竟然為了滿足一己私慾長時間偷拍，事後也沒有向堂妹道歉，只有在法庭上坦承犯行，態度難認妥適，這樣輕判恐怕會讓他心存僥倖。

彰化地院二審法官則表示，曾男雖然沒有道歉，但事後有賠償叔父及堂妹，也已經取得諒解，相信經過這次教訓應該已知警惕，不會再犯，最終裁定駁回檢方上訴，同時宣告曾男緩刑3年確定。

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