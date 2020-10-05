黑色短裙正妹露美腿購物　永和噁男受不了偷拍裙底…手機打開嚇壞警方

記者陳豐德／新北報導

新北市一名楊姓男子4日晚間到永和一家生活百貨購物時，看見一名穿著短裙、露出美腿的正妹，他一時情不自禁，竟拿出手機偷拍正妹的裙底，隨後等正妹結帳時又再拍攝一次，當場被發現報警，警方從他的手機內發現多名不同女子的裙底照片，但楊男辯稱都是從網路上抓下來的，訊後依照妨害秘密罪嫌送辦。

▲噁男趁短裙正妹結帳時偷拍裙底被發現。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，38歲的楊男過去有多次偷拍的紀錄，4日晚間9時許他步行到永和中山路一家生活百貨，佯裝是在購物，在店內晃了許久挑選下手目標，直到看到被害的陳姓正妹（20歲）走進店內，眼見正妹穿著黑色短裙正是自己喜好的款式，於是就趁陳女彎腰選物品時偷拍裙底，連男友就在一旁他也不怕。

等到陳女準備要去櫃台結帳時，楊男又再度走到附近，蹲下假裝在挑選商品實則偷拍，但怪異舉動被陳女發現，經告知男友後，男友護花將楊男給抓住，並通報警方到場。

楊男起先還拒絕坦承犯行，直到看到監視器錄下犯案經過後才百口莫辯，他表示當時是精神疾病發作，才想做些刺激的事情，警方在他的手機內的圖片庫中資料夾中，發現陳姓被害人數張裙底照片，此外還發現手機內其餘女性的裙底照，對此楊男辯稱是從網路上抓下來的，警方對此說法存疑，訊後依照妨害秘密罪嫌送辦，並將清查有無其餘受害者。

▼楊男趁陳女結帳時假意彎腰購物實則偷拍裙底。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」 女友爆頭慘死、男昏迷

►一條龍先生變電競國手！少年亂填證號玩《全民打棒球》 求「正名」助出戰韓國

►跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛 騎士恐賠到脫褲