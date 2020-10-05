　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑色短裙正妹露美腿購物　永和噁男受不了偷拍裙底…手機打開嚇壞警方

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名楊姓男子4日晚間到永和一家生活百貨購物時，看見一名穿著短裙、露出美腿的正妹，他一時情不自禁，竟拿出手機偷拍正妹的裙底，隨後等正妹結帳時又再拍攝一次，當場被發現報警，警方從他的手機內發現多名不同女子的裙底照片，但楊男辯稱都是從網路上抓下來的，訊後依照妨害秘密罪嫌送辦。

▲▼噁男趁短裙正妹結帳時偷拍裙底被發現。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲噁男趁短裙正妹結帳時偷拍裙底被發現。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，38歲的楊男過去有多次偷拍的紀錄，4日晚間9時許他步行到永和中山路一家生活百貨，佯裝是在購物，在店內晃了許久挑選下手目標，直到看到被害的陳姓正妹（20歲）走進店內，眼見正妹穿著黑色短裙正是自己喜好的款式，於是就趁陳女彎腰選物品時偷拍裙底，連男友就在一旁他也不怕。

等到陳女準備要去櫃台結帳時，楊男又再度走到附近，蹲下假裝在挑選商品實則偷拍，但怪異舉動被陳女發現，經告知男友後，男友護花將楊男給抓住，並通報警方到場。

楊男起先還拒絕坦承犯行，直到看到監視器錄下犯案經過後才百口莫辯，他表示當時是精神疾病發作，才想做些刺激的事情，警方在他的手機內的圖片庫中資料夾中，發現陳姓被害人數張裙底照片，此外還發現手機內其餘女性的裙底照，對此楊男辯稱是從網路上抓下來的，警方對此說法存疑，訊後依照妨害秘密罪嫌送辦，並將清查有無其餘受害者。

▼楊男趁陳女結帳時假意彎腰購物實則偷拍裙底。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼噁男趁短裙正妹結帳時偷拍裙底被發現。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」　女友爆頭慘死、男昏迷

一條龍先生變電競國手！少年亂填證號玩《全民打棒球》　求「正名」助出戰韓國

跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛　騎士恐賠到脫褲

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
囂張男騎車闖國道「害9車追撞」　白目非首次…黑歷史曝光
「全台最貴釘子戶」曝！就在北市信義區　2坪花圃開口喊4億
昌鴻估增強成中颱！若偏西...國慶連假2地區影響大
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

囂張男騎車闖國1釀9車追撞　白目非首次…被爆3天前就飆國道

桃園弒母斷頭案梁男將出獄　高院週四急開庭避免漏接

黑色短裙正妹露美腿購物　永和噁男受不了偷拍裙底…手機打開嚇壞警方

6月6日斷腸時！鐵齒男偷吃4寶媽抵死不認…「鵰照」自己說話了

桃園男醉駕左轉！妙齡女騎車攔腰撞凹車門慘死　家屬急求目擊者

海霸王害摔！廁所與走道落差無警示...導遊跌撞洗手台慘變疤面女

李全教控合夥人詐欺近千萬　神去村投資糾紛結果出爐

怎麼走看這裡！國慶日當天擴大交管　台北市警祭三時段管制人車進出

「為保經營權」提告阻召開股東臨時會　大同公司派敗訴

女子跳麥寮海豐橋...海巡隔天尋獲遺體　男友：吵架後她就跳下

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

朱海君封台語歌后「NONO豪請雞排」　6000份一算48萬...臉秒歪

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

囂張男騎車闖國1釀9車追撞　白目非首次…被爆3天前就飆國道

桃園弒母斷頭案梁男將出獄　高院週四急開庭避免漏接

黑色短裙正妹露美腿購物　永和噁男受不了偷拍裙底…手機打開嚇壞警方

6月6日斷腸時！鐵齒男偷吃4寶媽抵死不認…「鵰照」自己說話了

桃園男醉駕左轉！妙齡女騎車攔腰撞凹車門慘死　家屬急求目擊者

海霸王害摔！廁所與走道落差無警示...導遊跌撞洗手台慘變疤面女

李全教控合夥人詐欺近千萬　神去村投資糾紛結果出爐

怎麼走看這裡！國慶日當天擴大交管　台北市警祭三時段管制人車進出

「為保經營權」提告阻召開股東臨時會　大同公司派敗訴

女子跳麥寮海豐橋...海巡隔天尋獲遺體　男友：吵架後她就跳下

爆米花聯盟／新北市打擊大躍進　歸功打擊教練謝佳賢

LINE推出標籤功能「官方帳號分眾+」　深度認識好友強化精準行銷

林子閎談男男戀！　情緒爆發「摔壞桌子」嚇到小鮮肉

明年起「手搖飲要標總熱量」　營養師再籲落實「半糖是真的半糖」

第一夫婦染疫表現大不同！川普抱病外出犯眾怒　夫人卻乖乖隔離　

美麗華跨年煙火評估中！　週年慶最高回饋31%、化妝品滿3千送3百

三浦春馬遭導演羞辱「猴子」　遺作觸10年陰影…拍到一半輕生

辦500張信用卡！小資男1年賺5張機票　靠「省錢+投資」4招財務自由

安南醫院尋找台灣年齡最小救難小英雄　宣導全民都會操作傻瓜電擊器

蘇貞昌不讓陳同佳來台自由行　鄭照新：管唱歌不管殺人

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

社會熱門新聞

快訊／泰山機車誤闖國道…引發9車連環撞

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

高雄里長賓士載人妻！人夫抓姦被撞飛

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

60歲翁向老婆求歡3年都被拒　中秋逼看護腿打開：我給錢

不想去馬祖　役男砸27萬代驗下場曝

機車蛇行被撞！國道警「用生命」拖出護欄　臉書曝照

即／國1深夜追撞事故　全線封閉回堵3公里

騎重機摔排水溝！21歲男大生噴血慘死

苗驚見大批動物屍　皮毛遺骸佈滿地

快訊／國1彰化段8車連環追撞！車流回堵8km

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

更多熱門

相關新聞

資收車撞母女後逃逸！勇警看到肇事者的家瞬間落淚

資收車撞母女後逃逸！勇警看到肇事者的家瞬間落淚

新北市一名婦人日前早上騎車載女兒去上學，行經環河東路二段遭一輛載滿資源回收的機車擦撞後倒地，母女全身多處擦傷，但肇事機車駕駛回頭看了一眼後竟逃離現場！一名勇警看不下去，花了5天時間在新店、永和等區調閱百支監視器，最後找到肇事者的住處，立即前往並準備開單告發，但看到對方的家瞬間鼻酸。

北捷驚傳偷拍　她見手機伸裙底崩潰

北捷驚傳偷拍　她見手機伸裙底崩潰

女友在家他「DIY」　她偷拍還搞分享

女友在家他「DIY」　她偷拍還搞分享

劉雨柔遭偷拍　第5被害人提告

劉雨柔遭偷拍　第5被害人提告

網曝樂華夜市「3女特愛在某處大便」　監視器曝光

網曝樂華夜市「3女特愛在某處大便」　監視器曝光

關鍵字：

永和短裙偷拍裙底

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

快訊／泰山機車誤闖國道…引發9車連環撞

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

小鬼27歲就認識峮峮「隔8年重逢熱戀」！

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

更多

最夯影音

更多
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面