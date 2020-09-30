「洗鍋水沖到奶瓶」準妯娌廚房開戰　小叔傻眼：我只是想吃泡麵

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓女調酒師先前與許姓男友一家人同住，因為清洗煮泡麵的鍋具水噴到男友曾姓大嫂的奶瓶，兩人爆發激烈爭執，當場在廚房「開戰」，推擠中不慎導致大嫂受傷，雙方因此鬧上法院。由於調解的賠償金額無法達成共識，黃女最終被彰化地院法官依傷害罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案仍可上訴。

▲黃女與曾女因為洗鍋水起爭執。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

判決書中提到，曾女今年3月15日上午10時許在夫家一樓的廚房清洗孩子們的奶瓶，此時剛煮完泡麵的黃女也來清洗鍋具，沒想到洗鍋水不小心沖到奶瓶，導致得再沖洗一次奶瓶，雙方因此爆發爭執，她憤而拿起放置奶嘴的網子丟擲，接著就被抓傷雙手，氣得報案請警察來處理。

後來曾女前往醫院檢查傷勢，卻發現有腦震盪的狀況。黃女到案後否認曾動手毆打曾女後腦，「當天她拿奶瓶蓋丟我，我出手往胸口推，她沒有跌倒也沒有後退，還馬上還手作勢要打我，我就把她的手抓住，互相拉扯、推擠，後來男友大喊『妳們在做什麼』，我就放手，拿著泡麵跟男友上樓」，全程並未看到對方重心不穩望後傾倒，腦震盪應該與她無關。

▲許男想吃碗泡麵，卻目睹女友和大嫂在廚房打架。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

許姓男友則證稱，當天因為想吃泡麵請女友去煮，結果才剛進去廁所就聽到廚房有爭吵聲，走出去看看，就看到大嫂拿東西丟女友，女友則用手推大嫂，兩人互相拉扯不放，直到他出聲大喊兩人才放手，「據我所目睹的情形，女友沒有傷到大嫂的頭部。」

彰化地院法官認為，雖然沒有證據證明曾女腦震盪是黃女所為，但手臂抓傷是事實，兩人共同生活在同一個屋簷下，卻欠缺尊重，發生爭執也不思以理性態度溝通解決，行為實不足取，考量到黃女犯後坦承犯行，有意調解卻因為賠償金額無法達成共識，最終未取得諒解，日前依傷害罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案仍可上訴。