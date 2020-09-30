　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「洗鍋水沖到奶瓶」準妯娌廚房開戰　小叔傻眼：我只是想吃泡麵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓女調酒師先前與許姓男友一家人同住，因為清洗煮泡麵的鍋具水噴到男友曾姓大嫂的奶瓶，兩人爆發激烈爭執，當場在廚房「開戰」，推擠中不慎導致大嫂受傷，雙方因此鬧上法院。由於調解的賠償金額無法達成共識，黃女最終被彰化地院法官依傷害罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案仍可上訴。

▲重傳LOGO。 做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生。（圖／記者李毓康攝）

▲黃女與曾女因為洗鍋水起爭執。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

判決書中提到，曾女今年3月15日上午10時許在夫家一樓的廚房清洗孩子們的奶瓶，此時剛煮完泡麵的黃女也來清洗鍋具，沒想到洗鍋水不小心沖到奶瓶，導致得再沖洗一次奶瓶，雙方因此爆發爭執，她憤而拿起放置奶嘴的網子丟擲，接著就被抓傷雙手，氣得報案請警察來處理。

後來曾女前往醫院檢查傷勢，卻發現有腦震盪的狀況。黃女到案後否認曾動手毆打曾女後腦，「當天她拿奶瓶蓋丟我，我出手往胸口推，她沒有跌倒也沒有後退，還馬上還手作勢要打我，我就把她的手抓住，互相拉扯、推擠，後來男友大喊『妳們在做什麼』，我就放手，拿著泡麵跟男友上樓」，全程並未看到對方重心不穩望後傾倒，腦震盪應該與她無關。

泡麵,消夜。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲許男想吃碗泡麵，卻目睹女友和大嫂在廚房打架。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

許姓男友則證稱，當天因為想吃泡麵請女友去煮，結果才剛進去廁所就聽到廚房有爭吵聲，走出去看看，就看到大嫂拿東西丟女友，女友則用手推大嫂，兩人互相拉扯不放，直到他出聲大喊兩人才放手，「據我所目睹的情形，女友沒有傷到大嫂的頭部。」

彰化地院法官認為，雖然沒有證據證明曾女腦震盪是黃女所為，但手臂抓傷是事實，兩人共同生活在同一個屋簷下，卻欠缺尊重，發生爭執也不思以理性態度溝通解決，行為實不足取，考量到黃女犯後坦承犯行，有意調解卻因為賠償金額無法達成共識，最終未取得諒解，日前依傷害罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案仍可上訴。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
撞擊影片曝！駕駛吞安眠藥撞殺20歲女　姊淚：才團圓1個月
25歲女倒追62歲老里長！1年就守寡　爭800萬遺產結果曝
又一家口罩國家隊出包！　上百萬片黑心貨流市面
iOS 14.2 代碼透露重大消息　iPhone 12 這物
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭4人打到肋骨斷「塞後車廂逼關鐵籠」　衰男一天只准出來3次

女友挨罵下海！5人「綁狗繩、塑膠袋套頭」開扁　逼簽本票1字1萬

辱正妹直播主百人斬　統神哥「國動」判拘30天還得登道歉啟事

加完油丟包妻子！她無奈找警察...糊塗亂尫一直繞滿臉驚慌

快訊／蘇花公路「砂石車、貨車對撞」！駕駛受困　雙向不通回堵1km

潛規則曝！《甘味人生》前總監收回扣175萬　屬劣行...但判無罪

萬華應召站被抄...2對男女尷尬穿衣　小姐有練過「很快讓客人投降」

撞擊畫面曝！駕駛吞安眠藥「昏沉撞殺」20歲女　姊淚：才團圓1個月

口罩國家隊再出包！正牌釩泰竟找地下廠代工　百萬片黑心貨流市面

晚班較年輕！120警夜衝雲林海線最大淫窟　豆乾厝內赫見17歲少女

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

辱正妹直播主百人斬　統神哥「國動」判拘30天還得登道歉啟事

加完油丟包妻子！她無奈找警察...糊塗亂尫一直繞滿臉驚慌

快訊／蘇花公路「砂石車、貨車對撞」！駕駛受困　雙向不通回堵1km

潛規則曝！《甘味人生》前總監收回扣175萬　屬劣行...但判無罪

萬華應召站被抄...2對男女尷尬穿衣　小姐有練過「很快讓客人投降」

撞擊畫面曝！駕駛吞安眠藥「昏沉撞殺」20歲女　姊淚：才團圓1個月

口罩國家隊再出包！正牌釩泰竟找地下廠代工　百萬片黑心貨流市面

晚班較年輕！120警夜衝雲林海線最大淫窟　豆乾厝內赫見17歲少女

女官員相親收3萬8　隔4天沒連絡...怪阿伯傳訊：還錢否則找黑道

「洗鍋水沖到奶瓶」準妯娌廚房開戰　小叔傻眼：我只是想吃泡麵

辱正妹直播主百人斬　統神哥「國動」判拘30天還得登道歉啟事

林志玲捲歐陽娜娜〈我的祖國〉風波　陳玉珍：任何藝人都有表演自由

「偷舔」賣場冰淇淋！少年「挖」出凹洞後放回：還好欸...網全怒了

加完油丟包妻子！她無奈找警察...糊塗亂尫一直繞滿臉驚慌

日首相上任後首次出訪！菅義偉有望10月中訪越南、印尼

南警百里尋贓車　流浪的「哈特佛」終於與失主重逢

在浪聲中睡去！馬祖隱藏版忘憂民宿　推開大門就是空靈沙灘

快訊／蘇花公路「砂石車、貨車對撞」！駕駛受困　雙向不通回堵1km

中職／陳琥二軍總冠軍賽先發　5人未解決挨2轟退場

賴品妤上傳手機螢幕擷圖　陳柏惟眼尖一看：幹嘛放「焦糖哥哥」？

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

開mini逆向撞8車！台中73歲女：大家都有問題

20歲女騎士遭撞死！媽淚：吃安眠藥路殺

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

「科技大廠渣男」偷拍性愛片　受害美女「數量驚人」

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

台大學霸遭性侵　店長出面回應了

毒品交易破局！賣方扔鞭炮教訓　結果燒了議員服務處

更多熱門

相關新聞

沒戴口罩進醫院　司機嗆：碰到噁心

沒戴口罩進醫院　司機嗆：碰到噁心

31歲的吳姓貨運司機今年3月2日上午11時許前往台北市某醫院就診，卻因為沒有戴口罩與院方的林姓課長發生爭執，他一時情緒失控用力揮手，導致對方跌倒撞傷，日前被台北地院依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

男大生當選衛生股長　怒毆提名同學

男大生當選衛生股長　怒毆提名同學

誘妻閨蜜合體改運　夫：念咒就忘了

誘妻閨蜜合體改運　夫：念咒就忘了

點蚊香惹火鄰居　她喊「抓賊」GG

點蚊香惹火鄰居　她喊「抓賊」GG

17歲兒挺身護母　父拿菜刀朝臉揮

17歲兒挺身護母　父拿菜刀朝臉揮

關鍵字：

彰化地院傷害罪

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

「讓人最不想交往」的3大星座

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面