中方代表26國開轟！　聯合國大會上批西方國家「侵犯人權」

▲中國常駐聯合國代表張軍大使 。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國常駐聯合國代表張軍大使於當地時間5日，在聯合國大會第三委員會一般性辯論上，代表巴基斯坦、巴勒斯坦、俄羅斯、北韓等26個國家發言，批評西方國家侵犯人權，強調應立即徹底取消單邊強制措施，對系統性種族歧視表示嚴重關切。

據《央視新聞》報導，張軍在會上表示，新冠肺炎疫情持續對所有國家，特別是發展中國家造成嚴重影響，應對疫情並實現恢復需要全球團結和國際合作，「然而，我們看到單邊強制措施仍在實施。」

他認為，這些措施違反《聯合國憲章》宗旨和原則、國際法、多邊主義和國際關係基本準則，單邊強制措施對人權造成不可否認的影響，有礙充分實現社會經濟發展，有損受影響國家民眾的福祉，尤其是婦女、包括青少年在內的兒童、老年人和殘疾人。

▲美國休士頓女子與感染新冠肺炎的家人道別。（圖／路透）

張軍指出，歡迎秘書長2020年3月26日關於取消削弱各國應對新冠肺炎疫情能力製裁的呼籲，以及聯合國人權高專3月23日關於減輕或暫停對衛生部門和人權產生不利影響制裁的聲明。

他接著稱，「我們還重申77國集團和中國，關於呼籲採取緊急和有效措施消除對發展中國家，使用單邊強制經濟措施的聲明，以及不結盟運動關於譴責並敦促取消單邊強制措施的宣言，以確保國家有效應對新冠肺炎疫情。」

張軍表示，歡迎聯合國大會近期通過的「全面協調應對新冠肺炎疫情」決議，該決議強烈敦促各國不頒布、不實施任何不符合國際法和《聯合國憲章》的單邊經濟、金融或貿易措施，「我們注意到單邊強制措施對享受人權的不良影響問題特別報告員、人權理事會其他特別程序和相關人權條約機構在這一問題上的工作。我們期待他們對該問題作進一步闡述。」

張軍最後強調，希望藉此機會，呼籲立即徹底取消單邊強制措施，確保國際社會所有成員全面、有效和高效應對新冠肺炎疫情。