先給中國看過！WHO組派專家團調查病毒起源：名單已交北京當局考慮

▲WHO秘書長譚德塞與WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）證實，將派遣代表團前往中國，名單先給北京當局「考慮」。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾/倫敦5日專電

國際要求對2019冠狀病毒疾病源頭赴中國展開實地調查，世界衛生組織官員今天證實，國際代表團的專家名單須先提供給中國。

世界衛生組織（WHO）執行委員會今天起一連2天召開2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）應對特別會議，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在疫情流行病學分析時表示，世衛將組成一個國際專家團前往中國，以調查病毒起源，且已經提交專家名單給中國當局考慮（consideration）。

COVID-19疫情最先爆發的地點在中國武漢，國際認為實地調查疫情起源對於流行病溯源是不可或缺的步驟。世衛先前派出2名先遣小組人員前往中國，但未能實際前往武漢，曾引發爭議；現在世衛證實專家名單需先由中國點頭。

世衛表示，國際專家團將試圖破解病毒如何跨越物種藩籬，從動物傳染給人，繼而引發COVID-19。

此外，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在會中提出應對作為的期中報告。他開場時表示，當今年2月執委會開會時，在中國境外案例只有151例；但令人難以置信的是，現在全球已經約有3500萬病例、100萬人喪生，且實際數字肯定更高。隨即他請大家一起靜默約30秒悼念犧牲者。

譚德塞在約25分鐘的發言時間中，說明世衛如何日以繼夜地支持各國應對，強調10個月前這種新病毒對全世界是屬於未知，但現在世衛已經為個人、社區、學校、企業、衛生機構及各國政府發布逾400多件指導文件。

他說，世衛已經開始檢視工作，盼透過大流行病防範和反應獨立小組、國際衛生條例審查委員會以及突發衛生事件獨立監督和諮詢委員會的發現及建議，強化世衛轉型及加強全球的準備。這3委員會明天將會簡報進展