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重機男大生水桶彎斷頸亡 ！182縣道取締千件　救護車半小時來一輛

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重機男大生水桶彎斷頸亡 ！182縣道取締千件　救護車半小時來一輛。（圖／東森新聞）

▲林男摔入水溝內不治。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台南龍崎182縣道因是山區路段，連續彎道和高低起伏的路段，是不少重機騎士挑戰難度的熱區。但一名21歲林姓男大生騎紅牌重機經過「水桶彎」，失控摔車宣告不治。當地居民透露，每到假日進出都要特別小心，有次一輛救護車來了，半小時後又來一輛。今年1月開始，警方啟用區間測速照相，取締4355件，還是發生48起大小車禍，造成2人死亡。

4日下午2時40分左右，林男騎車行經該路段，疑過彎不及撞上內側安全島，留下明顯的長長擦撞痕跡，連人帶車一路往前滑行50公尺，摔入路旁排水溝，摔斷頸椎送醫後仍宣告不治，而酒測值為0。

歸警仁分局交通分隊小隊長謝世津指出，經會勘現場後，發現肇事原因是重機騎士車速過快，在彎道中擦撞中央分隔島導致這起不幸。

▼林男摔車後斷頸不治。（圖／東森新聞）

重機男大生水桶彎斷頸亡 ！182縣道取締千件　救護車半小時來一輛。（圖／東森新聞）

▲▼台南重機。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼現場留下大片血跡。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南重機。（圖／記者林悅翻攝）

而該路段因地形崎嶇，加上連續彎道，向來是重機騎士練車的熱點。男大生發生車禍當時，有攝影同好在現場追焦，拍到他過彎的照片。目擊網友發文說，男大生騎得很保守，「我以為是壓車失控」；但另一名網友則表示，他還有刷第二趟，第二趟速度明顯有稍快。

182縣道橫跨台南、高雄，路程大約10公里，因地勢起伏大加上曲折蜿蜒，是南部重機騎士練車的好地方，其中一段「水桶彎」最刺激也最危險。居民表示，每到假日進出都要特別小心，車禍更是頻傳，儘管現在高雄段多了區間測速，重機騎士還是會鑽漏洞，希望台南、高雄警方可以合作，還給他們安全的居住環境。

車禍在當地不足為奇，為了減少事故，今年1月開始，高雄警方啟用區間測速照相，取締4355件，還是發生48起大小車禍，造成2人死亡。當地居民說，有次一輛救護車來了，再20分鐘、半小時又來了一輛。

▼林男在水桶彎摔車亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南重機。（圖／記者林悅翻攝）

重機男大生水桶彎斷頸亡 ！182縣道取締千件　救護車半小時來一輛。（圖／東森新聞）

▲▼台南龍崎182縣道因是山區路段，連續彎道和高低起伏的路段，是不少重機騎士挑戰難度的熱區。（圖／東森新聞）

重機男大生水桶彎斷頸亡 ！182縣道取締千件　救護車半小時來一輛。（圖／東森新聞）

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