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林右昌關切國慶晚會籌備進度　基隆慶安宮祈求活動圓滿順利

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▲林右昌關切國慶晚會籌備進度 基隆慶安宮祈求活動圓滿順利。（圖／基隆市政府提供）

▲林右昌關切國慶晚會籌備進度，基隆慶安宮祈求活動圓滿順利。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國慶晚會首度移師基隆，為了把最好的一面呈現在僑胞與國人眼前，籌辦單位無不上緊發條、努力排練，市長林右昌5日下午先前往崇右影藝科技大學觀賞暖場表演彩排，又率領市府局處首長趕往慶安宮，祈求庇佑活動當天圓滿順利。

國慶晚會暖場表演邀請基隆在地深耕長達53年的崇右影藝科技大學規劃，並集結在地的八斗高中、中正國中、建德國中、培德工家以及撼動H.D.A特技團，將近300位同學及幕後工作人員共同參與演出。

▲林右昌關切國慶晚會籌備進度 基隆慶安宮祈求活動圓滿順利。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長林右昌特別趕到崇右影藝科技大學，瞭解當晚暖場節目的準備情形。

林右昌說，今年國慶晚會首度移師基隆，市府團隊除了振奮也相當緊張，與所有市民都做了最好的準備，他也特別趕到崇右影藝科技大學，瞭解當晚暖場節目的準備情形，看到所有同學跟表演團隊都上緊發條，練習了非常久的時間，就是希望在10月9日國慶晚會上把最好的節目呈現在國人眼前。

看完暖場表演彩排，林右昌又立馬趕往慶安宮，率領副市長林永發、民政處長王榆森、觀光及城市行銷處長曾姿雯、綜合發展處長黃駿逸、文化局長陳靜萍及消防局長陳龍輝等人，與慶安宮主委童永一起虔誠祝禱，期許媽祖庇佑國慶晚會當天的僑胞參訪及晚會活動都能夠順利圓滿舉行，讓僑胞與國人看到基隆這幾年來的蛻變與進步。

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▲林右昌關切國慶晚會籌備進度 基隆慶安宮祈求活動圓滿順利。（圖／基隆市政府提供）

▲林右昌關切國慶晚會籌備進度 基隆慶安宮祈求活動圓滿順利。（圖／基隆市政府提供）

▲林右昌關切國慶晚會籌備進度 基隆慶安宮祈求活動圓滿順利。（圖／基隆市政府提供）

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