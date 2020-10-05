辱社區幹部「ㄑㄋㄇㄉ」挨告…他神解：請你OO　法官聽完秒打臉

▲陳男在臉書公開罵社區女副主委「ㄑㄋㄇㄉ」，神解釋被法官打臉，遭處拘役30日。（示意圖／免費圖庫Austin Distel on Unsplash）

記者徐愷昕／基隆報導

陳姓男子與陳姓女子皆居住於基隆某社區，一日陳男僅因不滿陳女處理社區事務的方式，竟在社區臉書的公開社團辱罵她「不要臉」、「ㄑㄋㄇㄉ」、「懶鳥」等語，慘遭陳女提告。法庭上陳男向法官解釋「ㄑㄋㄇㄉ」為「請你mute」的諧音，意思是靜音，不過法官不採信他說詞，審結依公然侮辱罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

陳女為基隆中正區某社區管理委員會副主委，陳男因認為陳女當選後行為破壞社區和諧運作，開會又時常不見人影，氣得3月間數次於社區臉書社團公開譙人，辱罵她「給妳臉，不要不要臉」、「ㄑㄋㄇㄉ」、「懶得跟妳這隻懶鳥鬥嘴」等語。對此，陳女覺得自己人格與尊嚴遭貶損，直奔警局報案提告。

法庭上，陳男矢口否認有任何公然侮辱的犯行，辯稱他沒有針對任何人，也沒有指名道姓，一切純粹自己情緒上的抒發，並解釋「ㄑㄋㄇㄉ」一詞，ㄑㄋ是國語的「請你」，ㄇㄉ是英文mute的諧音，意思是靜音，整體語意為「請妳安靜」。

另針對「懶鳥」一詞，陳男則解釋是因陳女名字有個「燕」字，大家都叫她「交啊（台語：鳥）」，懶是指陳女經常沒有出席會議很懶惰，簡單而言就是「懶惰的鳥」。

面對陳男的解釋說詞，基隆地院審理時認為，應從言詞的「客觀涵義」判定是否有減損被害人聲譽，其中「ㄑㄋㄇㄉ」以一般人認知的社會用語以及網路用語來看，直譯為「去你媽的」，確實有間接侮辱對方長輩的意思；至於「懶鳥」台語為「懶叫」，顯然就是以男性生殖器稱呼被害人，有輕蔑、嘲諷之意。

法官指出，若陳男真的希望對方保持安靜，大可直接使用「請你安靜」一詞，根本不需要迂迴使用夾雜兩種語言又不易讓人理解的詞彙，審結依公然侮辱等罪判陳男拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

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