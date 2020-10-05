林右昌打破沈默　未來首都應有專業視野的「超北市長」

▲基隆市長林右昌。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

繼桃園市長鄭文燦在網紅節目中透露小時候曾想過當總統的夢想後，被點名2022轉戰台北的基隆市長林右昌也首度打破沈默，他認為，未來的首都市長應該是一個「超北市長」，必須有專業的視野，以北北基桃的大生活圈來解決城市問題。

治理基隆6年的林右昌，日前接受媒體專訪時曾提及，他上任當年，基隆的負債史上最高，有124億之多，現在負債只剩78億元，連國民黨議員與支持者都覺得不可思議。

談到如何翻轉基隆，林右昌說，他的作法是先盤點整個北北基桃首都圈，完整調查與研究北北基桃的區域發展，例如，交通、產業、都市規劃，再回過頭來想基隆的困境，就容易找到答案，知道基隆需要什麼，講得出來才能跟中央爭取建設。

對於第二任基隆市長任期屆滿後的下一步被點名轉戰2022台北市長，接近林右昌人士5日也透露，林右昌認為未來的台北市長應該是北北基桃生活圈的「超北市長」，要用專業視野解決台灣城市問題，不可以只就台北市找答案。

在林右昌的想法中，要解決基隆問題，不能光從基隆找答案，因為就區域治理來看，北北基桃是連成一體的，不少台北市的問題，必須從外面找答案，而這也是過去的台北市長所不了解的地方。

▲陳時中、蔣萬安、林右昌都被點名參選2022台北市長。（合成圖／ETtoday資料照）