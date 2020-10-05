陳同佳10月來台投案？　徐國勇：我目前沒有接到訊息

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

涉嫌在台殺害同行女友潘曉穎的港人陳同佳，傳出有意來台投案，期望10月內成行。對此，內政部長徐國勇5日在立法院備詢時表示，目前沒有接到投案的訊息。

港男陳同佳在台灣殘忍殺害女友潘曉穎，棄屍之後潛逃回香港，至今仍未來台投案。港媒日前報導，陳同佳透過23秒錄音檔，強調來台自首（投案）的想法一直沒有改變，並已聯繫台灣代表律師聯絡相關部門，進行到台灣投案相關安排，期望10月內成行。

內政部長徐國勇5日上午赴立法院內政委員會業務報告及備詢。徐國勇會前面對媒體詢問陳同佳是否來台投案一事，皆不多做回應。

國民黨立委陳玉珍質詢時指出，台港警方去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，相關資訊也經由台灣刑事局透過香港警務處管道通知陳同佳，「如果陳同佳確定要來台面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理」，並進一步詢問「有聽到陳同佳要來台投案的消息嗎？」

對此，徐國勇僅回應，在媒體有看到，但陳玉珍繼續追問台灣律師有無跟警政署聯繫，警政署則表示，「官方管道都沒有接觸」，徐國勇隨即也補充說，還是要按照整個規定來，尤其疫情期間，「我沒有接到投案的訊息。」

其他人也看了這些新聞...

►ET民調／台灣恢復徵兵制66% 52%主張男女都要服兵役

►ET民調／兩岸爆發軍事衝突 44.9%民眾願意上戰場保衛台灣

►ET民調／60.4%支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交

相關新聞...

►ET民調／共機頻擾台 55.7%支持「美軍駐台」協防台灣

►ET民調／42.2%民眾贊成政府開罰歐陽娜娜

►ET民調／支持誰選國民黨主席 韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

►振興一下我們的美麗