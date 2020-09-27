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她拒絕「苦追3年男同事」　相約攤牌斷情…車內遭爆頭槍殺殉情！

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▲▼男子遭到拒絕後，相約女方出來槍殺殉情。（圖／翻攝自milliyet.com.tr）

▲男子遭到拒絕後，相約女方出來槍殺殉情。（圖／翻攝自milliyet.com.tr）

記者陳亭伃／綜合報導

土耳其一名女子因為拒絕跟同事「交朋友」，竟遭到激烈報復，先是開槍將女子打死之後，接著吞槍自盡。根據兩人身邊同事表示，男子因為知道女方剛離婚，非常積極追求，但因為被打槍，最後心生恨意，將女方騙到上車之後開到森林，展開殺戮報復。

根據英國《每日星報》報導，23歲的年輕媽媽布爾（Handan Bul）在當地一間工廠上班，3年離婚之後被男同事尤格（Yusuf Ugur）瘋狂追求，布爾多次欲拒還迎，牽扯多時。直到案發當天，尤格表示想要再見布爾一面，而布爾也想說將一切果斷處理清楚，於是決定赴約。

尤格開車到同事家接布爾後，接著往人煙稀少的森林開去，接著在車上對布爾開槍，接著吞槍自盡。路過的路人聽到疑似槍聲，於是報警，救護人員到場時，發現兩人已經沒有生命跡象。根據身邊的友人表示，尤格在發現自己愛上布爾，但布爾就沒有正面回應時，尤格變得相當孤僻。

據悉，尤格曾多次希望兩人可以保持友好關係，但布爾卻認為應該要趕緊說清楚，尤格含恨之下也恐嚇過女方。友人表示，「布爾前一周末還找過我，說尤格給她死亡威脅，卻沒想到還是發生悲劇」。

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