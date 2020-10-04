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小時候太黏爸爸！母吃醋罵女兒「怎不快死」　她心碎：我是多餘的

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▲玩具,小孩,孩子。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲大人離婚卻怪給小孩。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃可昀／綜合報導

夫妻離婚卻將原因怪罪在孩子身上！一名女子心痛表示，父母自從離婚以後，媽媽三天兩頭就會罵她情緒性字眼，甚至要求她消失在世界上，只因為「媽媽不平衡看我們感情好，所以越來越討厭我。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，父母始終將離婚原因怪在她頭上，媽媽至今仍對她很不諒解，還會說出「如果沒有生下妳」、「妳怎麼不趕快死就好了」這種話來傷害她，但父母離婚與她沒有關聯，她夾在中間也很難受，如今還得承受媽媽不理性的謾罵，實在不知如何是好。

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▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲連最愛的爸爸後來都嫌棄她。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

再加上小時候她幾乎都和爸爸處在一起，父女感情很好，這看在媽媽眼裡很不是滋味，開始會吃女兒的醋，母女心結也是在這時候埋下。原PO透露，爸爸離婚後又再婚，但後母和親生媽媽一樣對自己充滿敵意，「整天酸言酸語還要我爸二選一」，於是兩人最後也搞到離婚收場，某次爸爸和她相聚時，「怪我說為什麼跟他在一起的女人都很討厭我，我怎麼做都不對阿！」今年中秋節過得格外傷感，因為不能和家人快快樂樂團聚，也覺得自己「永遠都是多餘的」。

網友紛紛在留言鼓勵原PO，「我們沒有辦法選擇自己的父母，但是你能選擇自己的人生走下去」、「自立門戶就會好很多」、「沒有人是多餘的，加油」、「他們只是想逃避自己的錯誤，不想面對現實才把責任怪到無辜的孩子身上罷了」、「就開玩笑跟你老爹說：沒辦法，誰叫你上輩子欠我這麼多。」

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