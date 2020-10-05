網劇出現自己的手機號... 他狂接電話跟好友認證　氣告製作公司

▲大陸一位民眾的手機號碼被網劇曝光，憤而提告。（示意圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸一位黃姓民眾因為被網路劇曝光手機號碼，導致不時接到陌生電話騷擾，通訊軟體也一直跳出交友邀請的驗證，讓他不堪其擾，一狀告上法院。北京互聯網法院近日判決黃姓民眾勝訴，網劇的兩家製作公司須賠償原告人民幣3000元的精神賠償及人民幣1000元律師費，折合台幣約1.7萬。

北京互聯網法院在微信公眾號發文指出，整起案件起源於一部熱門網劇因為公開使用原告黃姓民眾黃某實名購買的手機號碼，導致原告遭受陌生電話及微信好友驗證通知的侵擾，黃姓民眾之後以該劇的製作方A公司與B公司侵害其隱私權為由，狀告北京互聯網法院。

黃姓民眾表示，從2019年11月5日開始，自己就不斷收到騷擾電話和微信好友驗證通知，嚴重擾亂正常的生活和工作狀態。經過詢問得知，拍攝網劇的兩家製作公司沒有對劇中出現的手機號碼做畫面處理，導致他的手機號出現在第八集的畫面裡。

於是，黃姓民眾認為兩間製作公司洩露其實名認證的手機號，以侵害其隱私權為由訴至法院，請求精神損害賠償金5萬元（單位：人民幣，以下同）、律師費1000元以及維權產生的誤工費1000元。

▲北京互聯網法院認定網劇製作方有過失。（示意圖／CFP）

開庭時，被告的製作公司表示，手機號碼是在拍攝期間由劇組授權的工作人員購買，並且合法使用，否認有侵權事實，更無侵權故意，主觀認為沒有過錯。

此外，製作公司在2019年11月8日發現手機號碼出行後，便立即對相關畫面進行模糊處理，並於2019年11月10日將處理後的畫面傳到影音平台，當天就完成替換，主觀上無過失。

不過，法院認為，製作公司無法證明網劇拍攝期間，製作公司委託劇組人員購買手機號碼，此外，製作公司對網劇畫面使用的手機號碼，未盡相應的注意義務，對可能存在的侵權風險持放任態度，主觀上存在過錯，判賠3000元的精神賠償及1000元律師費。