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美禁TikTok、WeChat　陸商務部：將採取必要措施

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▲▼字節跳動（ByteDance）和TikTok。（圖／路透）

▲字節跳動（ByteDance）是TikTok的母公司。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國商務部計畫在20日（周日）起，禁止下載來自中國的部分APP，包括TikTok、WeChat。對此，中國商務部19日公開表示，如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中國商務部發言人指出，美方以「國家安全」為由，禁止與行動應用程式WeChat和TikTok的有關交易，嚴重損害有關企業的正當合法權益，擾亂正常的市場秩序，中方對此堅決反對。

▲▼廣州微信。（圖／記者陳政錄攝）

▲廣州微信總部外造型郵筒。（圖／記者陳政錄攝）

中方認為，美方在毫無證據的情況下，多次動用國家力量，以莫須有的理由對上述兩家企業進行「圍獵」和打壓。「中方敦促美方摒棄霸凌行徑，立即停止錯誤做法，切實維護公平透明的國際規則和秩序。」

TikTok為北京字節跳動旗下短影音社交APP抖音的海外版，WeChat則是中國主要社交、通訊軟體，騰訊旗下APP微信的海外版本，兩者用戶使用有一主要差別在於，抖音、TikTok彼此內容互不連通，微信、WeChat使用者可自由互聯互通。

CNN報導，美國商務部表示，20日（周日）起將禁止在APP商店上，出現提供下載TikTok及WeChat等行為，如果公司方面提供託管或轉移流量到其他的替代性應用程式，也是違法的行為，被視為是替代方案的應用程式，之後仍會被進一步禁止。

美國商務部說，「今天的行動再度證明，川普總統將竭盡全力，保障我們的國家安全，並且讓美國人免於中國共產黨的威脅。」

對於美方政策，TikTok聲明稱，「我們反對這個決定並對此深感失望。上億美國用戶組成了熱愛TikTok的社群，因為TikTok給他們帶來快樂，讓他們表達自我，與他人建立聯繫。TikTok致力於保護用戶的隱私和安全，為人們帶來歡笑，並幫助平台創作者發展有意義的事業。」

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