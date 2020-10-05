陳同佳來台投案？　蘇貞昌：不容許一個殺人犯自由來去！

▲行政院長蘇貞昌接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

涉嫌在台殺害女友的港人陳同佳，聲稱計畫10月來台投案。對此，行政院長蘇貞昌5日表示，如果他要來台投案，兩地政府就好好談，政府不容許一個殺人犯自由來去，一切依法辦理。

根據港媒報導，香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，台灣的律師已經收到陳同佳指示，會與台灣法律部門商討赴台投案的問題。對此，我法務部陳明堂表示，話都是香港在講，此案目前是「零進度」。

對此，蘇貞昌表示，香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，要資料台灣就提供，如果要來台灣投案，香港有政府台灣有政府就好好談，不可能來這裡自由行，「我們不可能容許殺人犯自由來去，所以香港政府用不著推來推去，我們政府一切會依法辦理。」

▲陳同佳殺害女友。（圖／翻攝自當事人臉書）

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