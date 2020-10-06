《紐時》：美台關係緊密加溫　中國「戰狼精神宣傳」朋友會更少

▲美台關係來到幾十年高點。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約5日專電

美台關係日趨緊密之際，中國頻繁軍演並大肆宣傳必要時不惜一戰。紐約時報今天報導，中方以鷹派色彩濃厚的宣傳武裝民意，領導階層不僅更難退讓，也拉高擦槍走火的風險。

中國近幾週鎖定關係愈來愈緊密的美國與台灣，透過網路與國營媒體大打宣傳戰，同時發動一連串軍事演習，包括試射彈道飛彈、密集派遣軍機擾台。報導寫道，這些作為用意是向美方「劃紅線」，示意中國不畏懼軍事衝突。

儘管開戰機率微乎其微，這波宣傳的軍國主義調性仍反映中國國家主席習近平鷹派的一面，恐在美中關係急遽惡化之際化為挑釁升級的行動，中方近期在南海與台海的軍事活動也拉高實際爆發衝突的風險。

而在華府，美國總統川普住院治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）掩蓋了一切，外界憂心川普政府大亂、決策陷入真空。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本週的亞洲行縮短，但在東京會見澳洲、印度與日本外長時預計仍鼓吹對抗中國。

紐時分析，中國在台灣議題上承受壓力，也在南海與喜瑪拉雅山等地面臨領土糾紛。如果中國在這些地方中任一個直接感受到挑戰，習近平武裝中國民意後可能失去退讓空間。

中共解放軍近期在微博發表的影片呈現空襲美國領地關島，還穿插好萊塢電影「絕地任務」（The Rock）與「危機倒數」（The Hurt Locker）片段。以鷹派立場著稱的中共喉舌環球時報則在社論中警告台灣與美國「不要玩火」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「我不認為這只是恫嚇，我也不認為這純粹是發洩怒氣。我認為壓力逐漸加大，習近平覺得把這股壓力展現出來是有用的。」

政治宣傳尺度一向掌握在中共手中，舉例而言，今年夏季中國與印度在邊界爆發流血衝突時，中方論調就沒那麼好戰。但在川普政府關閉中國駐休士頓總領事館、揚言禁用具中資背景的應用程式TikTok與微信，幾乎每天都拿中國開刀的情況下，中方對美國論調變得尖銳許多。

中方多支宣傳影片歌詞包含「假如戰爭今天爆發」，近兩個月美國衛生部長艾薩（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）先後率團訪台，共軍在台海動作不斷，軍機屢屢越過台海中線。

中國一向不滿美國挺台，報導寫道，華府政壇最近再度熱議美國是否應表明願在台灣遭攻擊時出兵協防，北京當局對此似乎特別警覺。鷹派論調不僅在國營媒體擴散，也蔓延學界和影響政策討論的智庫人士。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺向紐時表示，川普政府太常打「台灣牌」，正在測試中方底線。

不過，曾任中國外交官的袁南生9月在「中國國際戰略評論」半年刊發表的文章警告，「戰狼精神」與中國傳統文化背道而馳，民意如遭綁架，後果堪憂。極端民族主義、民粹主義聲音愈大，外交空間愈小，對抗更容易代替對話，中國的朋友將愈來愈少。