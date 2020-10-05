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大腿秒發麻！男同事離開座位「心機1舉動」摸光光　網怒：在試探

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▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲感到不舒服就算性騷擾。（示意圖／pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

職場上男女互動也是一門學問，不小心沒拿捏好分寸可能就會變成性騷擾！一名女子日前和同事外出聚餐，席間有個男同事要去洗手間，站起來前左手撐了一下她的大腿，這動作看似自然不刻意，但她突然被摸了一下還是有點驚嚇，事後回想起這舉動，心裡實在不太舒服。

原PO在臉書社團「爆怨公社」還原當時狀況，當時坐在她右邊的男同事起身要離開，通常會撐著桌子或椅子旁的扶手起身，但同事卻略過旁邊可以扶的東西，整個左手掌撐在她的大腿上面，接著再緩緩起立，雖然對方是為了要找個支撐點比較好站起來，但用女同事的大腿當支撐實在很詭異，「你們會覺得這是性騷擾嗎？」

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▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲以為很自然地摸大腿，其實超級明顯吃豆腐。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

這篇貼文累積超過2000則留言，多數網友認為這已經算性騷擾，畢竟這舉動過於刻意，也確實有可能造成對方不舒服，「這是光明正大的吃豆腐吧.....不然一般正常人，到底誰會在有扶手的情況下去扶人家大腿啊？而且對方還是女同事」、「不正常的肢體接觸就是騷擾，管你是帥哥還是美女」、「這還要問嗎？歐巴桑坐旁邊他一定不會這樣做」、「我告訴妳，他在測試妳的底線，所以就看妳的反應了。」

《性騷擾防治法》規定，只要違反他人意願且與性或是性別有關的行為，就足以構成性騷擾，無論是透過肢體、文字、圖像、聲音等方式都算在內，行政責任要處以1萬至10萬元罰鍰；刑事責任處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。

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