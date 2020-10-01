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要求坐副駕！豬哥運將狂摸腿「一路摩擦到家」　她哭付錢：別這樣

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▲▼我的朋友。在計程車上被性騷擾摸了大腿。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲變態駕駛狂摸！（圖／翻攝爆料公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

「不要讓這種變態欺負小女生！」一名男網友指控，日前友人搭計程車回家，駕駛卻要求她坐前面，上路不久後，駕駛的手開始不安分，狂摸友人的大腿，儘管她當場喝斥，駕駛還是照摸不誤，甚至一路摸好摸滿。抵達終點後，友人還傻傻付錢，才趕緊拍下車牌去報警！

一名男網友在臉書《爆料公社公開版》氣憤控訴，昨（9月30日）傍晚7時許，一名女性友人在天母棒球場站前招了一台小黃，怪異的是，拉開門把時，發現車門被上鎖，當下司機搖下車窗直呼，「妳坐在副駕駛座...」

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當下友人沒多想，接著獨自一人跳上副駕駛座，豈料竟開啟超噁惡夢。原PO幫忙還原經過，指出友人上車後，「司機的手就不安分，一開始先靠過來，然後就在我朋友大腿上游移！」

照片清楚拍下，駕駛的鹹豬手正觸碰友人的嫩白大腿，她也一度出聲制止「請不要這樣」，結果駕駛完全當耳邊風，左手邊開著車，右手則忙碌著在她的腿上狂磨擦。

▲▼我的朋友。在計程車上被性騷擾摸了大腿。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲▼我的朋友。在計程車上被性騷擾摸了大腿。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲司機牌證上竟然沒名字！（圖／翻攝爆料公社公開版）

友人驚恐回憶，在車上實在太害怕了，只能任由駕駛一路狂摸，好不容易熬到下車後，機警拍下車牌赴派出所一趟，決定控告對方性騷擾。對此，原PO忿忿不平表示，「真的非常可惡，請各位女性小心，也要學著保護自己，不要讓這種變態欺負小女生，已經報案完做完筆錄，但是是申訴沒有拿到報案單。」

文章曝光後，底下網友也砲轟嗆肉搜，「司機叫乘客坐前座就很怪了！當下應該改叫司機開到某警察局」、「這麼大膽的做法，想必車子應該不是個人的，可能是租的」、「大概補助拿太多了」、「又是垃圾計程車司機，計程車司機的名譽被這些破壞」、「超扯...而且大頭照那張不是應該名字要朝裡面讓乘客看嗎...垃圾司機」、「像我坐車，絕對不會做前座」、「女性單獨搭車記得要坐駕駛的正後方，駕駛才無機可趁，這是男性友人教的，他說在正後方，他手不好延伸到後方，提供參考，還有一定要上車打給友人或家人報車號跟地點時間，狼司機才會放棄」。

▲▼我的朋友。在計程車上被性騷擾摸了大腿。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲原PＯ透露，要回警局改成「告訴」！（圖／翻攝爆料公社公開版）

不少網友眼尖找碴，「報案一定會有三聯單，怎麼會沒拿到？哪個環節出問題了？」「這個應該是刑事，怎麼會沒有報案三聯單呢？是不是把相關證據放上來，會比較有公信力呢？」「堅持告訴，報案拿三聯單，事情的結果不是警方判斷，是檢察官判斷要不要起訴」。原PO則回應，「來打電話去警局詢問，是分成申訴跟告訴，申訴的話沒有任何單據，所以會再去改成告訴」。

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關鍵字：

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