Sxey想啃一口！華航機師涉性騷　反擊告空姐「求償百萬」判決出爐

▲張姓機師性騷擾空姐被判賠 機師反控誣告敗訴。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

華航機師張明初於106年被控拉空姐進廁所，還說出「很sexy，讓人想咬一口」、「小妖精」等語，遭法院判賠10萬元；但張明初認為空姐在臉書控訴此事，已經構成名譽受損，向空姐提告求償100萬元。台北地方法院審酌後判張敗訴，空姐免賠，可上訴。

機師主張，空姐不實指控行為包括在華航申訴書中誆稱：「（機師向空姐表示）妳皮膚很白耶，輪廓也深，像這樣的姿色在泰國可是國色天香、超級美女耶」、「這個妹妹好可愛啊，很可口sexy的樣子，讓人很想啃一口吼」，甚至將這席話也PO在華航空服人員專屬臉書社團「梅花不幫忙」裡，並向華航誣陷他有輕生念頭，促使華航高層就他是否適任機師進行調查。

機師認為，空姐所為不但影響他的社會評價，還嚴重侵害他的名譽權、工作權，故向空姐求償100萬元，並須將道歉啟事刊登在個人臉書及「梅花不幫忙」臉書頁面，也要傳送至華航公司。

空姐反駁稱，法院就張明初性騷擾她一案已判賠10萬元，且她依據親身見聞進行發表，而張男在性騷擾案的訴訟文件確實提及輕生念頭，她基於飛行安全公共利益，才向華航安全通報系統報告此事，並非無端誣陷，且該通報系統不具公開性，因此她也無公開散布。

法院認為，根據相關判決、臉書社團內容，認為空姐屬親身經歷而發文，並非虛構，也符合刑法第311 條所謂「自衛、自辯或保護合法利益」之免責範圍，不構成侵權行為或侵害張名初名譽。

再者張男曾在損害賠償訴訟中所提出於法院之「致法官信」內容記內容記載「駐日外交人員蘇啟誠，因為不堪受辱而輕生。我感同身受！有天晚上走過一棟十多層的高樓邊，突然感覺大樓底下的行人好像在跟我招手，我看著看著，心中突然覺得很茫然，而且有種想張開雙臂向下飛躍的衝動。」

判決指出，張明初在信中不只提到自殺身亡的外交人員，更敘述有從高樓上一躍而下的念頭，而空姐向公司通報張明初有自殺傾確有所本，非自行杜撰或捏造，因此認為張明初提告主張無理由，判他敗訴，空姐免賠。