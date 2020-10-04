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台南恐怖車禍！重機轉彎摔進水溝　目擊者見「大灘血跡」嚇壞

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▲▼重機車禍。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲182縣道傳出重機車禍。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

台南市182縣道往龍崎方向4日下午發生嚴重車禍，一名騎士騎著紅牌重機行經27.1K轉彎處，因不明原因掉落邊坡水溝，場面嚇壞現場民眾。事件被PO上網後，有目擊者指出，現場有一大灘血，機車還在水溝內，場面十分可怕。詳情為何仍待進一步釐清。

一名網友在臉書社團「台南爆料公社」中分享，182縣道往龍崎方向27.1K轉彎處發生車禍，一輛重機掉落邊坡水溝，導致現場有點塞車。依據網友貼出的照片，多輛機車在一旁等著，也已經有警車到場。

眾多目擊者看見貼文，也在下方分享資訊，該輛重機卡在水溝裡，現場還有長長的血跡，當下不曉得是怎麼回事，還開車經過，看到PO文才知道，原來發生了車禍。

▼整輛重機摔進排水溝，現場還有大灘血跡。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

▲▼重機車禍。（圖／翻攝「台南爆料公社」）

此外，也有網友分享，他下午3點30分經過時，發現該處地上有一大灘血，機車掉在水溝裡，「當時就覺得騎士凶多吉少了。」該名網友說明，該路段比較陰，當地人都知道，用路人還是小心為妙。

不過，也有當地人指出，當地只要每逢假日，就會有許多人飆車，呼嘯而過的聲音讓居民十分反感。詳細事發原因為何，仍待警方進一步釐清。

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