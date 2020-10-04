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中秋烤肉吵起來！學長怒轟3槍4小時落網　學弟左胸中彈命危

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記者林悅／台南報導

台南市新市區成功街4日凌晨發生1起槍擊案，1名張姓男子遭人持槍射擊，子彈射中左胸，行凶男子作案後逃逸，張男自行送醫搶救有生命危險，警方獲報後4小時內緝獲吳姓兇嫌，起獲改手槍1把、彈匣1個，全案依槍砲、殺人未遂罪送辦。

▲台南市警善化分局前往吳嫌新市三舍里租屋處，將吳嫌緝捕到案，起獲起獲改手槍1把、彈匣1個，無子彈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局前往吳嫌新市三舍里租屋處，將吳嫌緝捕到案，起獲起獲改手槍1把、彈匣1個，無子彈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局警方指出，新市區成功街一棟民宅4日凌晨4時58分傳出槍響，張姓男子（25歲）左胸中彈，隨即由妻子送往台南市立安南醫院急救，由於傷勢嚴重一度失去心跳、呼吸，家屬原有意轉診成大醫院，但因傷勢太重，院方緊急開刀搶救，目前未脫離險境。

據了解，張姓男子與28歲吳姓男子原為舊識（吳是張的國中學長），因中秋年節烤肉飲酒時，雙方發生口角並互毆，張、吳兩人後來在電話又再生口角互嗆，吳嫌不滿從家中拿著改造手槍，凌晨約4時58分前往新市區成功街張男住處尋仇，朝張身上共開了3槍，其中1槍打中左胸，另1槍未擊中，另1槍未擊發。吳嫌作案後駕車逃逸，至新市區藏匿處所。

善化分局獲報趕往，根據吳嫌所有之車號，前往吳嫌新市三舍里租屋處，於4日上午9時半，警方將吳嫌緝捕到案，起獲起獲改手槍1把、彈匣1個，無子彈。警訊中吳嫌對開槍一事，相當後悔。全案偵訊後依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦。

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