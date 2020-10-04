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溫馨中秋　台南市長黃偉哲夫人劉育菁代赴嘉義梅山關心修繕慶完工

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▲台南市長黃偉哲長夫人劉育菁老師，代表黃偉哲市長帶著官田菱角、東山黑美人西瓜，前往嘉義梅山關心感謝修繕志工，希望案主能有嶄新的居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲長夫人劉育菁老師，代表黃偉哲市長帶著官田菱角、東山黑美人西瓜，前往嘉義梅山關心感謝修繕志工，希望案主能有嶄新的居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲長夫人劉育菁老師，4日代表黃偉哲市長帶著官田菱角、東山黑美人西瓜，前往嘉義梅山關心感謝修繕志工，並體驗油漆施作及與志工們一同啟動新瓦斯爐，希望案主能有嶄新的居住環境。

▲台南市長黃偉哲長夫人劉育菁老師，代表黃偉哲市長帶著官田菱角、東山黑美人西瓜，前往嘉義梅山關心感謝修繕志工，希望案主能有嶄新的居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局，秉持市長黃偉哲將台南打造成「希望家園」的施政理念，長期與做工行善團各工會的修繕志工，合作扶弱修屋，近日行善的枝葉更延伸到屏東縣獅子鄉、高雄市大樹區與嘉義縣梅山鄉，讓台南的成功經驗帶給屏東、高雄與嘉義，並期待更多縣市加入行善的行列。

▲台南市長黃偉哲長夫人劉育菁老師，代表黃偉哲市長帶著官田菱角、東山黑美人西瓜，前往嘉義梅山關心感謝修繕志工，希望案主能有嶄新的居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現年65歲的劉姓案主列冊低收入戶，打零工維生，尚需仰賴鄰居及親戚救助。位處偏僻山區的房屋非常破舊，天花板部分已崩塌，廁所是古早式的茅坑，熱水器安裝在簡陋的浴室內，有一氧化碳中毒風險，住家環境的安全與衛生需立即改善。

▲台南市長黃偉哲長夫人劉育菁老師，代表黃偉哲市長帶著官田菱角、東山黑美人西瓜，前往嘉義梅山關心感謝修繕志工，希望案主能有嶄新的居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局局長王鑫基表示，嘉義梅山修繕案係由嘉義縣社會局轉介經「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團評估後，於9月5日開始由泥水工會志工拆除破舊屋瓦和崩塌結構，9月10、11、12日由金屬工會志工搭建鐵皮屋頂，13日由電氣工會志工設置化糞池及配置電線，20日由泥水工會志工進行浴室牆壁與地面水泥及貼磁磚施工，27日則分別由木工、電氣及泥水工會志工，進行輕鋼架及隔間矽酸鈣板裝潢、電燈、插座開關的裝設及浴室牆壁磁磚的施作，27日當日賴清德副總統特地準備綠豆沙來慰勞修繕志工，餐飲工會志工與社團法人台南市和康社會關懷發展協會也準備豐盛午餐，讓志工吃飽喝足後更有力氣工作。

今日10月4日梅山鄉的修繕現場，油漆工會志工正全神貫注細心粉刷，電氣工會志工則負責安裝全新的馬桶與洗臉盆，大家齊心工作的模樣，是今天梅山最美麗的風景，而隨著今日修繕完工也將帶給案主全新的生活。

▲台南市長黃偉哲長夫人劉育菁老師，代表黃偉哲市長帶著官田菱角、東山黑美人西瓜，前往嘉義梅山關心感謝修繕志工，希望案主能有嶄新的居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

代表黃哲市長前來現場感謝慰問的市長夫人劉育菁說，梅山修繕案是第121戶完成的有情有疼心ㄟ厝，賴清德副總統於7月29日、8月21日、9月17日居中牽線，建立台南市與屏高嘉三縣市房屋修繕經驗的傳承與交流平台後，與屏東縣合作的獅子鄉許姓原住民邊緣戶修繕案已於8月30日完工，與高雄市合作的大樹區吳姓中風獨居身障者修繕案也在9月27日完工，感謝修繕志工不分地區做工行善，中秋連假還特地遠從台南到外縣市為弱勢服務，也希望這樣的善舉能獲得更多縣市的支持，以確保他們的居住安全。後續位於台南市將軍區北埔的第122戶修繕工程，將於10月18日啟動相關施工作業，持續幫助更多艱苦人。

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